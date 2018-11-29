Климатологи: 2018-й год близок к температурному рекорду

Уходящий 2018 год, возможно, станет одним из самых аномально теплых за всю историю метеорологических наблюдений с 1850 года. Пока показатели глобальной средней температуры находятся на четвертом месте, а первые три строчки рейтинга занимают данные за 2015, 2016 и 2017 годы. Об этом говорится в ежегодном докладе Всемирной метеорологической организации о состоянии климата.

По данным синоптиков, в последние пять лет глобальная температура на планете была на 1,04 градуса Цельсия выше чем XIX веке. Наблюдения показали, что за десять месяцев нынешнего года температура стала выше на 0,93 градуса.

Ключевым фактором нагревания планеты является повышение уровня концентрации парниковых газов. Исторический максимум был зарегистрирован в прошлом году, достигнув рекордных 49,2 миллиарда тонн CO2-эквивалента, что на 1,1 процента больше показателя предыдущего года.

"Концентрации парниковых газов снова ставят рекорды, и при сохранении сегодняшних трендов к концу века температура может вырасти на 3-5 градусов Цельсия", - заявил председатель Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас.

С повышением температуры снижается площадь ледников в Арктике. Если ожидания метеорологов оправдаются, то 2019 год будет теплее 2018 года. Климатические изменения негативно отразятся на рыбной ловле и производстве зерна, что в итоге может привести к голоду в ряде стран Африки и Азии.