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29.11.2018 14:41
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Гул неизвестного происхождения прокатился по Мировому океану

Текст: Оксана Грибанова

Геологическая служба США зафиксировала на дне океана продолжительный гул неизвестного происхождения.

По предварительным данным, источник сейсмических волн располагался в 24 километрах от острова Майотта (Франция). Также волны дошли до берегов Африки (Замбии, Кении и Эфиопии), Южной Америки и Новой Зеландии.

Фото: ART Collection/Alamy
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Гул продолжался в течение 20 минут. Причина явления непонятна, однако все указывает на его аномальный характер, считают специалисты.

Они пояснили, что зафиксированные низкочастотные и монохроматические волны ​обычно являются следствием мощных землетрясений, но подобных колебаний в последнее время не было замечено.

- Я раньше не видел ничего подобного, - отметил сейсмолог из Колумбийского университета Горан Экстрем.

Сейчас у исследователей есть три версии происхождения гула: смещение магмы под островом Майотта, "медленное" землетрясение, а также извержение подводного вулкана, пишет National Geographic.

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