"Дом.РФ" повысил проценты по ипотеке. На новостройки минимальная ставка установлена в размере 9,9 вместо 9,25 процента. На "вторичное" жилье ставки выросли до 10,25 с 10 процентов. Зато размер минимального взноса по этим кредитам понизился с 20 до 15 процентов.

Выросли ставки и по программам перекредитования и рефинансирования ипотеки для обманутых дольщиков компании Urban Group с 9,75 до 9,9 процента.

Военная ипотека от госкорпорации теперь обойдется в 10 процентов годовых против 9,25 процента ранее. При этом первоначальный взнос для этой категории заемщиков сохранится в размере 20 процентов.

Ставки по ипотечным кредитам плавно снижались с середины 2015 года. И к концу лета этого года достигли исторического минимума, потеряв за это время 3-5 процентов. Так, по выданным кредитам к концу сентября ставка составила 9,4 процента. В начале года она равнялась 9,79 процента. А в январе 2017 года была чуть ниже 12 процентов.

Это привело к ипотечному буму. В 2017 году объем выдачи ипотеки достиг рекорда - 2,35 миллиарда рублей. Но и 2018-й готов поставить рекорд - 3 триллиона рублей. Только за девять месяцев этого года банки выдали кредитов на приобретение жилья на сумму 2,07 триллиона рублей.

Однако сохранить этот тренд на ежегодные рекорды вряд ли удастся. Но осенью после повышения ключевой ставки ЦБ на 0,25 процента до 7,5 процента впервые с 2014 года банки начали повышение ставок. В том числе в конце сентября это сделал "Дом.РФ". В результате с начала сентября ипотека подорожала в среднем на один процент.

Многих заемщиков привлекали пониженные ставки, в том числе тех, кто уже ранее оформил ипотечный кредит. Такие заемщики составили примерно 12 процентов от общего числа. Всего кредитов было рефинансировано на сумму 225 миллиардов рублей. Возможностью снизить свою кредитную нагрузку с начала года воспользовались около 115 тысяч человек.

К концу 2018 года рост объемов выдачи ипотеки пошел на спад. Виной тому стало повышение ипотечных ставок

Это не понравилось покупателям жилья и уже отразилось на росте ипотеки. К примеру, в январе он составил 109 процентов к январю 2017 года. В феврале этот показатель был равен 93 процентам. Всю весну ипотека росла на 60 с лишним процентов к прошлогодним значениям. А к осени снизилась до 40 процентов.

В середине декабря 2018 года ожидается повторное повышение ключевой ставки ЦБ РФ. В связи с этим прогнозируется рост ипотечных ставок еще на 0,25-0,5 процента, отметили в "НДВ-Супермаркет недвижимости". "Если ставка продолжит расти и дальше, потребуется вмешательство государства, - отмечает Ирина Туманова, руководитель отдела ипотеки и кредитов компании. - Без господдержки будет сложно застройщикам и потребителям". Особенно сложно работать в условиях высоких ипотечных ставок будет с 1 июля следующего года, когда строить придется на заемные средства.

Пересмотреть программу субсидирования ипотеки недавно предложил минстрой. "Такие предложения у минстроя есть", - сообщил глава министерства Владимир Якушев.

Министерство будет предлагать запуск некого продукта для субсидирования процентной ставки по ипотеке для поддержания спроса на рынке жилья.

"Дом.РФ" и ВТБ также намерены выпустить ипотечные облигации до 500 миллиардов рублей с 2019 по 2021 год. Это будет сделано в рамках дочерней структуры "Дом.РФ" - "Фабрики ипотечных ценных бумаг", появившейся в 2016 году. Облигации будут обеспечены пулами ипотечных кредитов, выданных группой ВТБ, и поручительством "Дом.РФ".

Секьюритизация ипотечных портфелей - это возможность сдержать рост кредитных ставок для населения. Развитие "Фабрики ИЦБ" даст возможность снизить стоимость ресурсов для банков, а те в свою очередь смогут сделать доступнее ипотеку для граждан.