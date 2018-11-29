После провокации украинских кораблей в Керченском проливе Киев стал активно распространять мифы о том, что наши пограничники нарушили нормы морского права. Цель таких пропагандистских домыслов - получить поддержку Запада, который пока вяло реагирует на истерические заявления украинского президента. Какие же мифы и фейки пытается навязать мировой общественности киевский режим?

Миф первый: Россия нарушает морское право

Но, как выясняется, оппоненты совсем не учитывают специфику правового режима Азовского моря.

- Дело в том, что это море является внутренними водами, а значит, частью суверенной территории России и Украины, и такой правовой статус закреплен как международным правом, так и действующими российско-украинскими договорами, - поясняет "РГ" специализирующийся на морском праве юрист Владимир Беспалов. - То есть к Азовскому морю положения Конвенции ООН по морскому праву, в том числе о свободе судоходства, ни в коей мере не применимы.

После распада СССР за Азовским морем сохранился статус исторического залива. Мировое сообщество признает особый статус, унаследованный Россией и Украиной от Советского Союза. Это, в частности, подтверждается в резолюции Европарламента 2018/2870 по Азовскому морю.

До украинской провокации никаких проблем в этом месте не возникало. Более того, в 1993 году по двустороннему соглашению была создана и до сих пор действует российско-украинская комиссия по вопросам рыболовства в Азовском море. Последнее заседание этой комиссии прошло в Киеве всего месяц назад.

- В Керченском проливе сложилась ситуации, когда государственной границы нет, а имеется суверенная территория России и Украины, что позволяет говорить о неприменимости в Азовском море Конвенции ООО по морскому праву 1982 года и как следствие отсутствии нарушения данного акта со стороны России, - резюмирует генеральный директор юридической компании Валерий Глазунов.

За период с января по октябрь под Крымским мостом в направлении украинских портов или из них прошли 162 судна, длина которых более 160 м

По словам юриста Владимира Смоляржа, статья 21 Конвенции ООН по морскому праву наделяет прибрежные государства правом регулировать судоходство в принадлежащем им территориальном море и устанавливать законы и правила, относящиеся к проходу иностранных судов.

Миф второй: Крымский мост ограничил свободу судоходства

Со стороны Киева звучат утверждения, что ранее через пролив могли якобы пройти суда класса "Панамакс", огромные круизные лайнеры, длиной до 294 метров и осадкой 12 метров. Но источник в Росморречфлоте корреспонденту "РГ" сообщил, что два основных украинских порта на Азове - Бердянск и Мариуполь - не способны принимать суда с большой осадкой. Более того, из-за малых глубин Керчь-Еникальского канала, всего до 9,3 метра, и сложной навигации проход таких огромных судов был там крайне затруднен и до сооружения Крымского моста. Крымский мост, отмечают специалисты, спроектирован таким образом, чтобы не создавать препятствий для судоходства. Максимальная высота пролетов над уровнем моря составляет 35 метров, а это на минуточку высота 13-этажного дома. Это позволяет проходить под мостом судам с осадкой до 8 метров.

Миф третий: пограничники злоупотребили правом контроля

Из Украины постоянно звучат обвинения, что Россия злоупотребляет правом пограничного контроля в Азово-Керченской акватории по политическим мотивам. Но в своих внутренних водах любое государство вправе принимать меры с целью предотвращения любых нарушений. Пограничники строго контролируют соблюдение всеми проходящими судами и кораблями не только пограничных правил, но и таможенных, фискальных, миграционных, экологических и санитарных норм и законов.

Подозрения в каком-либо нарушении служит основанием для остановки судна для осмотра независимо от того, под флагом какого оно государства.

"Наблюдаемый с конца апреля 2018 года рост числа инспекций вызван усилением мер безопасности в Керченском проливе в связи с вводом в эксплуатацию первой очереди Крымского моста", - пояснил источник "РГ" в погранслужбе ФСБ России.

Он напомнил, что со стороны Украины не снижается риск совершения диверсионно-террористических атак. К примеру, в июне 2016 года была предотвращена попытка разбросать тросы в судоходном фарватере Керченского пролива.

- Проводимые береговой охраной погранслужбы ФСБ России мероприятия законны, обоснованы и соответствуют международным нормам и имеющемуся уровню угроз, исходящих от украинской стороны, - утверждает правовед Валерий Глазунов. - По имеющемуся соглашению о правилах прохода через Керченский пролив, заключенному между Россией и Украиной в 2007 году, любое иностранное судно должно сообщить капитану порта Керчи о предстоящем проходе через пролив".

Миф четвертый: украинские суда досматриваются чаще, чем российские

Количество лживых суждений да еще со ссылкой на какой-то конкретный документ после инцидента в Керченском проливе постоянно множится. Украинская сторона кричит на весь мир, что их кораблям и судам не дают свободно передвигаться. А российские суда якобы и вовсе не проверяются.

Но, согласно данным погранслужбы, из всех судов, проверенных в апреле - октябре текущего года, почти половина следовала в российские порты или из них. За тот же период были задержаны только 3 судна - все рыболовецкие, следовавшие под флагом Украины. "Могу сказать точно, что обвинения в многочасовых или даже многодневных задержках судов в Азовском море по причине осмотров тоже надуманы. Процедура осмотра при прохождении погранконтроля в российских портах не превышала 3 часов", - отметил собеседник "РГ" в погранслужбе.

Что же касается "непроверяемости" российских судов, то в период с 1 апреля по 31 октября, по данным погранслужбы, в Керченском проливе и Азовском море было досмотрено 31 судно под флагом Украины и 53 под российским флагом. Под флагом других стран были проинспектированы 1408 кораблей, из них 256 - из стран Евросоюза.

Миф пятый: РФ наращивает военное присутствие в Азовском море

- Хоть никакие нормы международного права не запрещают России этого делать, но мы не имеем в Азовском море ни одной военно-морской базы, - отвечает военный эксперт Игорь Коротченко. - Дислоцированные там силы малочисленны и задействованы лишь для охраны Крымского моста.

А вот кто, похоже, действительно стремится к милитаризации Азовской акватории, то это киевские власти. В сентябре было объявлено о создании военно-морской базы в Бердянске, были переброшены туда корабли и суда ВМС Украины. Кроме того, украинские военные регулярно закрывают отдельные районы Азовского моря для проведения артиллерийских стрельб.