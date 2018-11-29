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29.11.2018 21:32
Рубрика: Спорт

Швейцарское качество

КХЛ завершила серию вынесенных матчей в Европе
Текст: Илья Соболев (Цюрих)
Российская газета - Федеральный выпуск №7733 (270)
В швейцарском Цюрихе прошла серия вынесенных матчей Континентальной хоккейной лиги KHL World Games. Во второй игре рижское "Динамо" потерпело крупное поражения от московского ЦСКА - 0:5.
Армейцы Москвы полностью контролировали ход поединка против рижского "Динамо". Фото: AP Армейцы Москвы полностью контролировали ход поединка против рижского "Динамо". Фото: AP
Армейцы Москвы полностью контролировали ход поединка против рижского "Динамо". Фото: AP

Двумя днями ранее, там же, на арене "Халленштадион" латвийцы в упорной борьбе уступили и питерскому СКА - 1:3.

Если матчи KHL World Games, состоявшиеся в австрийской Вене месяц назад, запомнились посещаемостью близкой к максимальной, то в Цюрихе, наоборот, трибуны удивили пустотами на обеих играх: с учетом популярности хоккея в Швейцарии организаторы были вправе ожидать более высокой явки со стороны местной публики.

Три клуба КХЛ сыграют в Великобритании в 2019 году

Однако оценивать итоги проекта в Цюрихе только исходя из количества пришедших зрителей - подход заведомо односторонний. КХЛ делает первые шаги в сторону Европы и определенные шероховатости объективно неизбежны.

Важно другое: как выразился Владимир Юрзинов-младший, к слову, много лет проработавший в Швейцарии, "хорошо, что мы здесь". Стоит отдать должное Континентальной хоккейной лиге: было сделано многое, чтобы пребывание в Цюрихе не прошло незамеченным. К примеру, хоккеисты не просто находились в городе, а участвовали в различных акциях, мастер-классах и автограф-сессиях. В фойе арены открылись прилавки с мерчем КХЛ и серии KHL World Games, чего, кстати, не было в Вене, и продавцы, надо сказать, не сидели без работы.

Матчи обросли своими медийными сюжетами. Например, история с клюшкой защитника СКА Владислава Гаврикова, которую хотел получить местный мальчик и добился-таки своего. Открытость команд для общения была зашкаливающей для реалий КХЛ. Качество матчей тоже оказалось на уровне.

Плоды проделанной работы видны уже сейчас, и слова хоккейных функционеров из разных стран, присутствовавших на матчах, - убедительное тому подтверждение. "Никогда не говори никогда по поводу клуба КХЛ в Германии, - признался президент немецкой Федерации хоккея Франц Райндль. - Многие наши болельщики хотели бы это увидеть своими глазами. Уверен, что в один день это обязательно случится".

А генеральный секретарь Федерации хоккея Великобритании Энди Френч и вовсе ошеломил: "У нас есть договоренность о том, что в апреле 2019 года к нам в гости приедут три команды из КХЛ, одна из игр точно будет проходить в Шеффилде". Кажется, это главный итог вынесенных матчей КХЛ в Европе.

Клубы КХЛ провели поединки регулярного чемпионата перед болельщиками в Вене и Цюрихе

Между тем специально для "РГ" своим мнением об успешности проекта поделился вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию Валерий Каменский.

Валерий Викторович, можете подвести итоги серии вынесенных матчей KHL World Games? Насколько удалось реализовать все задуманное?

Валерий Каменский: Проект развивается. Это ознакомление КХЛ с Европой, европейским рынком. Люди приходят, интересуются. Матчи хорошие проходят. Особенно это касается третьей игры, в которой СКА с большим трудом справился с рижским "Динамо". Нам еще много над чем предстоит поработать, но мысли есть и они очень хорошие.

На что надо обратить внимание в первую очередь?

Валерий Каменский: Работать нужно со зрителями, чтобы нас больше знали, больше узнавали. Заполненные трибуны - самое главное. Нам нужно раскручивать своих звезд, чтобы КХЛ имела репутацию в Европе. Не все сразу, но уже сейчас мы пожинаем определенные плоды, когда видим, что зрители приходят и выкрикивают отдельные имена наших хоккеистов. Это уже приятно.

Фото: AP Photo/Koji Sasahara
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Павел Дацюк предложил удлинить пребывание команд во время таких серий, чтобы игроки могли поучаствовать в каких-то активностях, да и просто провести время с семьями в новом месте. Как вам такая идея?

Валерий Каменский: Есть такая упрямая штука, как календарь. Он в КХЛ очень загруженный. Если продлевать пребывание команд в европейских городах, то надо делать и больше игр. Но в целом согласен с Дацюком. Чем дольше и больше мы будем рекламировать свой продукт, тем больше людей будут к нам идти. Наверное, это естественные принципы бизнеса.

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига пока не думает о приглашении нового клуба именно из Швейцарии...

Валерий Каменский: Мы пока знакомим страны с собой, с КХЛ. Естественно, идут разговоры. Посмотрим, что будет дальше. Но то, что мы будем продлевать проект KHL World Games, это точно.

А что насчет матчей с клубами из Национальной хоккейной лиги? Уже и глава мирового хоккея Рене Фазель соответствующие переговоры провел...

Валерий Каменский: Я думаю, что это было бы всем интересно. И для хоккея это было бы здорово. Еще в советское время мы регулярно проводили суперсерии с клубами НХЛ. Это был большой опыт для обеих сторон, который поможет их сближению. Возобновление такой практики однозначно поспособствовало бы развитию хоккея.

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