Клинцевич: У Киева нет оснований требовать закрытия Босфора для РФ

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал юридически ничтожными требования Украины закрыть пролив Босфор для прохода российских судов.

Ранее о подобных требованиях сообщил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко на Международной конференции по вопросам морской безопасности в Киеве, сославшись на пункт 19 конвенции Монтрё о режиме Черноморских проливов. Целью этих действий он назвал наказание России за "нарушение норм международного права".

"Намерения Киева добиваться закрытия Босфорского пролива для российских кораблей юридически ничтожны", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По его словам, пункт 19 конвенции Монтрё, на который ссылается командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, "здесь, что называется, ни к селу, ни к городу". "Россия ни с кем не воюет и воевать не собирается", - отметил парламентарий. "Жестко отреагировав на незаконные попытки проникновения судов ВМС Украины в наши территориальные воды, российские пограничники действовали строго в рамках международного права", - подчеркнул он.