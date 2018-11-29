Клинцевич: У Киева нет оснований требовать закрытия Босфора для РФ

Новости

Москвичка разбила банку об сына-школьника 17:33
Кавазашвили: Никогда не видел такого отношения фанатов к "Спартаку" 17:30
Молодым специалистам в Германии снизили зарплаты 17:25
Ученые рассказали о влиянии сауны на сердечные заболевания 17:19
Матвиенко: Совфед выступит с обращением по военному положению на Украине 17:18
"Москва. Центр" названа лучшей окружной газетой столицы 17:14
Захарова ответила на слова Меркель о санкциях против России 17:11
Эксперт об отмене знака "Шипы": Решение правильное 17:00
Суд Петербурга отказался передавать Кержакову сына на время развода 16:55
Члены религиозно-экстремистской ячейки планировали убийства в КБР 16:50
Когда пройдет фестиваль "Красная площадь" в 2019 году 16:46
Суд решит вопрос отстранения от должности главы саратовского ГУ МЧС 16:44
Стоит ли закрывать пивные в жилых домах 16:34
Видео: Сотрудники ДПС спасли затерявшихся в сибирской метели пассажиров 16:32
Путин потребовал повысить защищенность объектов ТЭК от терактов 16:28
В КБР полицейские застрелили трех экстремистов 16:28
Путин наградил орденами Тимакову и Юдашкина 16:26
Пилотов правительственных лайнеров в Японии хотят проверять на алкоголь 16:25
Российским энергокомпаниям за рубежом окажут поддержку 16:23
У подмосковного завода Mercedes появился первый поставщик 16:21
Москва вечером встанет в крупных пробках 16:16
В Австрии полиция разыскивает похитителей картины Ренуара 16:14
Ученые разгадали, почему в эпидемии чумы выживали крысы 16:14
В Новороссийске из-за урагана приостановлена работа порта 16:08
Nissan Murano получил грозную внешность 16:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
29.11.2018 15:52
Рубрика: Власть

Клинцевич: У Киева нет оснований требовать закрытия Босфора для РФ

Текст: Галина Мисливская

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал юридически ничтожными требования Украины закрыть пролив Босфор для прохода российских судов.
Песков рассказал о режиме судоходства Керченского пролива

Ранее о подобных требованиях сообщил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко на Международной конференции по вопросам морской безопасности в Киеве, сославшись на пункт 19 конвенции Монтрё о режиме Черноморских проливов. Целью этих действий он назвал наказание России за "нарушение норм международного права".

"Намерения Киева добиваться закрытия Босфорского пролива для российских кораблей юридически ничтожны", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По его словам, пункт 19 конвенции Монтрё, на который ссылается командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, "здесь, что называется, ни к селу, ни к городу". "Россия ни с кем не воюет и воевать не собирается", - отметил парламентарий. "Жестко отреагировав на незаконные попытки проникновения судов ВМС Украины в наши территориальные воды, российские пограничники действовали строго в рамках международного права", - подчеркнул он.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Провокация Украины в Керченском проливе
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин наградил орденами Тимакову и Юдашкина
Песков рассказал о режиме судоходства Керченского пролива
Клинцевич: У Киева нет оснований требовать закрытия Босфора для РФ
Зурабишвили победила на выборах президента Грузии с 59,52% голосов
Полиция задержала итальянца, захватившего заложников в колледже