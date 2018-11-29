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29.11.2018 15:52
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Археологи показали кольцо, принадлежавшее Понтию Пилату

Текст: Мария Волкова
Фото: J. Rodman; photo\: C. Am Фото: J. Rodman; photo\: C. Am
Фото: J. Rodman; photo\: C. Am

Израильские ученые расшифровали надпись на кольце, найденном вблизи Вифлеема: они предполагают, что украшение принадлежало Понтию Пилату, римскому наместнику, приказавшему распять Иисуса Христа.

Фото: ART Collection/Alamy
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Как сообщает портал World Israel News, бронзовое кольцо использовалось для официальных штампов на документах с помощью воска. Профессор Еврейского университета Дэнни Шварц пояснил газете Haaretz, что имя "Пилат" в то время было крайне редким, и что другого такого человека, носившего это имя и бывшего богатым и знатным, история не знает.

Кольцо было найдено во время раскопок под руководством профессора Гидеона Форстера из Еврейского университета в Иерусалиме около полувека назад, однако техническая возможность расшифровать имя его владельца с помощью специальной методики фотосъемки появилась лишь в последние годы.

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