Археологи показали кольцо, принадлежавшее Понтию Пилату

Израильские ученые расшифровали надпись на кольце, найденном вблизи Вифлеема: они предполагают, что украшение принадлежало Понтию Пилату, римскому наместнику, приказавшему распять Иисуса Христа.

Как сообщает портал World Israel News, бронзовое кольцо использовалось для официальных штампов на документах с помощью воска. Профессор Еврейского университета Дэнни Шварц пояснил газете Haaretz, что имя "Пилат" в то время было крайне редким, и что другого такого человека, носившего это имя и бывшего богатым и знатным, история не знает.

Кольцо было найдено во время раскопок под руководством профессора Гидеона Форстера из Еврейского университета в Иерусалиме около полувека назад, однако техническая возможность расшифровать имя его владельца с помощью специальной методики фотосъемки появилась лишь в последние годы.