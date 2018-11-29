Аншлаг на концерте самодеятельного коллектива в столичном театре - явление крайне редкое. В последние годы в Бишкеке даже спектакли с участием российских артистов-кинозвезд нередко проходят при незаполненных залах. А на отчетном концерте корейского ансамбля "Маннам", проведенном в театре киргизской драмы имени Абдумомунова, трудно было найти свободное место.

Чувства после встречи

Аплодисменты - не самая высшая награда для артистов. Дороже ценятся чувства зрителей от соприкосновения с миром искусства. Со слезами на глазах сопереживал зрительный зал героям спектакля "Сим Чон".

Удивительно, но взрослые и дети настолько эмоционально реагировали на театрализованное представление, в основу которого легла сказка. Из придуманной в глубокой древности корейцами истории с простым сюжетом заслуженный артист и режиссер Болот Тентимышов, а также весь состав народного ансамбля "Маннам" (в переводе с корейского "встреча") во главе со своим руководителем Андреем Теном сотворили на сцене чудо. Они показали сложную и богатую перипетиями жизненную драму. Сыграли так, что люди весь спектакль зачарованно следили за сказочными героями, радовались и горевали вместе с ними, восхищались и негодовали, плакали и смеялись.

"Сим Чон", по мнению некоторых поклонников "Маннама", - вершина творчества народного ансамбля, который скорее может считаться фольклорным, вокально-танцевально-инструментальным коллективом. Спектакль стал очередной ступенью в судьбе талантливого, многогранного ансамбля, которому этой осенью исполнилось 20 лет.

Как все начиналось

В начале девяностых Андрей Тен выступал в популярной среди ташкентских корейцев вокально-инструментальной группе "Кванбок". А Татьяна Лигай - его будущая жена - в это же время работала в труппе государственного корейского театра музыкальной комедии в Алма-Ате. Встретились и познакомились они в Москве, куда оба приехали учиться в институте хореографии. После свадьбы молодые приехали в Ташкент...

- А потом вдруг решили уехать в Бишкек, откуда была родом Татьяна. Время было такое трудное, что даже вспоминать тяжело, - признался Андрей.

Корейское народное творчество как жанр в Киргизии в ту пору не было так хорошо развито и популярно, как в Узбекистане и Казах-стане. Но супружеская пара решила делать то, что умеет и хочет. Благо оба имели не только музыкальное образование, но и профессиональный опыт.

- Мы пришли к идее создать свой ансамбль корейской песни и танца, - вспоминает Андрей. - Шаг с нашей стороны довольно дерзкий, но мы были молоды, амбициозны. Чтобы быть ближе к простым людям, решили развивать не только фольклор, но и эстрадный жанр. Так и появилась наша группа.

Постепенно от выступления к выступлению на народных праздниках, семейных торжествах и в ресторанах их начали узнавать. Но главное - к ним стали приходить те, кто тоже хотел петь, танцевать, творчески себя выразить. Группа прирастала солистами и музыкантами, превращаясь в дружный интернациональный коллектив, в котором выступали корейцы, русские, киргизы, украинцы, татары, туркмены. Это были энтузиасты, которых объединила любовь к музыке, а не материальный интерес или слава.

По словам Андрея, первый состав "Маннам" прошел через такие трудности, которые сегодня вспоминаются с грустью и ностальгией. Свои номера оттачивали в зале одной из средних школ города и на сцене клуба "Жаштык", директора которых пожалели молодую группу и пошли навстречу самодеятельным артистам. Вокалисты в основном распевались в ресторанах и кафе, где выступали по ночам, чтобы заработать на жизнь.

Позже появились спонсоры, меценаты, грантовые программы, которые могли помочь начинающим исполнителям с рекламой, концертами, выступлениями на радио и телевидении. А на старте Андрею и Татьяне приходилось рассчитывать только на себя. Большая часть заработанных денег уходила на постановку номеров, пошив костюмов, транспортные расходы. Первый свой синтезатор, колонки, пульт они приобрели за деньги, которые выделил из своего личного бюджета один из корейских бизнесменов.

- Мы работали днями и ночами, чтобы создать программу и рассчитаться с долгами. Репетировали в неотапливаемых помещениях, на ходу перекусывали холодными пирожками, ездили на концерты в общественном транспорте. Наши дети выросли за кулисами и как-то естественно влились в творческий процесс, - улыбается Андрей.

Успех и признание

Артисты смогли свободно вздохнуть, когда появилась постоянная база для занятий и репетиций - Корейский народный дом при общественном объединении корейцев Киргизстана. Частично решилась проблема с пошивом костюмов и приобретением сценических аксессуаров. Появилось больше времени для творчества, задумок и проектов.

Сегодня "Маннам" насчитывает свыше 40 участников. В этом году набрали в детскую группу ребятишек, которым исполнилось по пять лет. По методике наставников малыши сначала занимаются тем, чем им нравится. Но от занятия к занятию Андрей и Таня определяют, кто займет место в танцевальной группе, а кто будет петь или бить в барабаны. Все курсы и тренировки бесплатные. Это принципиальное решение супругов, которое они приняли еще тогда, когда в их распоряжении не было ни уютного зала для репетиций, ни поддержки со стороны корейской диаспоры.

Сегодня "Маннам" - гордость не только общественного объединения корейцев, но и, без преувеличения, Ассамблеи народов Киргизстана. Ни одно значимое, масштабное мероприятие не проходит без участия этого коллектива, будь то Нооруз, открытие и закрытие Всемирных игр кочевников, встреча восточного Нового года или праздник урожая. Грациозные танцовщицы, которые словно парят над землей, артистичные барабанщики, изгоняющие злых духов, неизменно вызывают восхищение и аплодисменты у зрителей. Не случайно коллектив - один из немногих в республике, которому было присвоено звание народного.

Творчество - не коммерция

"Маннам" - большая семья и школа, через которую прошли люди разных профессий и возрастов, увлекшихся вокалом и танцами. Поэтому в постановке "Сим Чон" участвовали даже родители маленьких артистов. Главного героя, к примеру, сыграл Евгений Пак - папа одной из солисток ансамбля. Позже его пригласят на главную роль в видеоочерке, посвященном 80-летию депортации корейцев. Декорации к постановке по ночам готовили художник-дизайнер Евгений Ким, который сыграл в спектакле императора, Евгений Пак и Андрей. Им помогали волонтеры.

- Жаль только, что спектакль на сцене театра киргизской драмы удалось сыграть лишь раз, - сожалеет Андрей Тен. - Планировали показать не менее четырех постановок в разных городах республики. Но обстоятельства помешали осуществить задуманное. Нужно было собрать большие деньги на гастроли. Нам предлагали сделать спектакль платным, но мы сразу отказались от такого варианта. Это настоящее народное творчество, которое нельзя превращать в коммерцию.

Кстати



За 20 лет деятельности сотни воспитанников коллектива разъехались по всему миру, сохранив добрую память о времени, проведенном в репетициях, благотворительных концертах, совместных поездках. Для них "Маннам" стал школой подготовки хороших, отзывчивых людей.