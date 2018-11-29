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29.11.2018 11:50
Рубрика: Власть

Косачев прокомментировал итоги выборов президента Грузии

Текст: Галина Мисливская

Исход президентских выборов в Грузии скорее позитивен для России, но не исключает дальнейшего противостояния между Москвой и Тбилиси, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili
Зурабишвили победила на выборах президента Грузии с 59,52% голосов

Напомним, по итогам второго тура голосования, после подсчета данных с 99,7% избирательных участков лидирует независимый кандидат Саломе Зурабишвили с результатом 59,56% голосов. У ее соперника - представителя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григола Вашадзе - 40,44% голосов.

"Не ожидаю резких перемен на российском направлении, - сказал Константин Косачев ТАСС. - Но учитывая тот факт, что Саломе Зурабишвили - опытный и прагматичный политик, хотел бы надеяться, что пространство для диалога как минимум не сократится, а лучше бы - увеличится".

"Диалог сейчас явно в интересах обеих стран, наших народов, бизнеса и региона в целом", - добавил парламентарий. Он отметил, что в России внимательно следят за ситуацией в Грузии, "по-прежнему очень близкой, хотя и, увы, сейчас не дружественной" стране.

"Можно считать исход выборов в Грузии умеренно-позитивным. Хуже точно не будет", - полагает Константин Косачев.

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