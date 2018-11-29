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29.11.2018 20:48
Рубрика: Экономика

Мир без границ

Куда можно поехать отдохнуть без визы
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск №7733 (270)
На сегодняшний день россиянам не требуется виза для путешествия в более чем 100 стран мира.

Для посещения Азербайджана, Грузии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины достаточно иметь действующий загранпаспорт. В Абхазию, Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию можно попасть и по внутреннему паспорту. Чуть сложнее побывать в Туркменистане - требуется заранее получить приглашение, зато с ним виза оформляется прямо на границе, правда, за определенную плату. Из всего бывшего СССР только прибалтийские страны требуют заранее получить шенгенскую визу, хотя при наличии разрешения на малое приграничное движение жители некоторых районов Псковской области могут свободно посещать Латвию. Аналогичные правила действуют для проживающих неподалеку от норвежской границы.

Фото: depositphotos.com
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Кроме того, в Европе российских туристов ждут в Македонии, Сербии, Боснии и Герцеговине и Черногории, бронь в отеле и обратный билет гарантируют свободное пересечение границы. В Средиземноморье такое же гостеприимство проявляют Израиль, Турция, Тунис. В Египте виза ставится прямо на границе, а на Кипр можно попасть по шенгенской визе, болгарской, румынской или хорватской.

Огромные возможности для путешественников открывают Южная и Центральная Америки. В два десятка стран этого региона можно отправиться без визы на срок в 30 или 60 дней. Правда, в некоторых случаях надо запастись обратным билетом и иметь определенную сумму денег, чтобы не возникло проблем. А перед поездкой в Мексику - оформить на сайте института миграции разрешение на въезд.

Аналогичные возможности представляют Индонезия, Малайзия, Лаос, Вьетнам, Таиланд, Мальдивы, Сейшелы, Фиджи, Науру. В Шри-Ланке, Бангладеш, Непале, ОАЭ, на Мадагаскаре виза выдается по прилету, где-то бесплатно, но чаще за деньги, сумма может варьироваться от 10 до 100 долларов.

Экономика Туризм
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