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29.11.2018 22:17
Рубрика: Общество

Легойда: Константинополь разработал устав для церкви, которой нет в природе

Текст: Елена Яковлева

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал решение Константинопольского патриархата, в котором говорится о том, что "подготовлен проект Конституционной хартии украинской церкви". Журналисты узнали об этом из пресс-релиза синода Константинопольского патриархата, который был посвящен украинскому вопросу.

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На самом деле журналисты ждали от Синода объявления даты так называемого объединительного собора на Украине, но ее никто не назвал.

Упомянутый же в пресс-релизе "проект" Владимиром Легойда в своем официальном телеграмм-канале назвал уставом церкви, "которой нет в природе". Он подчеркнул, что Константинополь "кажется, уже в третий раз" заявил об автокефалии, но так и не сказал, когда же пройдет так называемый объединительный собор.

Объединяться признанным Константинополем украинским раскольникам по сути не с кем. Потому что "свободное и независимое волеизъявление православных верующих Украины, возглавляемых митрополитом Онуфрием, показало, что каноническая православная церковь Украины объединяться с Константинополем не хочет", цитирует корреспондент ТАСС запись Легойды в телеграмм-канале.

Общество Религия Вопрос автокефалии на Украине
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