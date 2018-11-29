Легойда: Константинополь разработал устав для церкви, которой нет в природе

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал решение Константинопольского патриархата, в котором говорится о том, что "подготовлен проект Конституционной хартии украинской церкви". Журналисты узнали об этом из пресс-релиза синода Константинопольского патриархата, который был посвящен украинскому вопросу.

На самом деле журналисты ждали от Синода объявления даты так называемого объединительного собора на Украине, но ее никто не назвал.

Упомянутый же в пресс-релизе "проект" Владимиром Легойда в своем официальном телеграмм-канале назвал уставом церкви, "которой нет в природе". Он подчеркнул, что Константинополь "кажется, уже в третий раз" заявил об автокефалии, но так и не сказал, когда же пройдет так называемый объединительный собор.

Объединяться признанным Константинополем украинским раскольникам по сути не с кем. Потому что "свободное и независимое волеизъявление православных верующих Украины, возглавляемых митрополитом Онуфрием, показало, что каноническая православная церковь Украины объединяться с Константинополем не хочет", цитирует корреспондент ТАСС запись Легойды в телеграмм-канале.