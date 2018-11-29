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29.11.2018 21:27
Рубрика: Спорт

Разморозили мячи

"Локомотив" одержал первую победу в нынешней Лиге чемпионов
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7733 (270)
Московский "Локомотив" сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Победив дома "Галатасарай" (2:0), "красно-зеленые" приблизились к турецкой команде на расстояние в одно очко.
На своем поле "Локомотив" смог взять реванш у турецкого "Галатасарая" - 2:0. Фото: РИА Новости На своем поле "Локомотив" смог взять реванш у турецкого "Галатасарая" - 2:0. Фото: РИА Новости
На своем поле "Локомотив" смог взять реванш у турецкого "Галатасарая" - 2:0. Фото: РИА Новости

Игра "железнодорожников" в еврокубках оставляет двоякое впечатление. С одной стороны - команда досрочно лишилась возможности пробиться в следующий раунд Лиги чемпионов. С другой - ни в одном из тех четырех матчей на старте турнира, в которых "Локомотив" уступил, он откровенно не провалился. А если вспомнить домашние встречи с "Шальке" и "Порту", так и вовсе мог рассчитывать как минимум на ничью. Но подвела реализация.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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С "Галатасараем" москвичи провели почти идеальный матч, и футболистам не помешала морозная погода, которая установилась в Москве. Не хватило только третьего гола, который при определенных раскладах мог бы сыграть решающую роль в битве за третье место. Напомним: в стамбульской игре хозяева разгромили "Локомотив" со счетом 3:0. И в случае равенства очков по итогам группового этапа, за счет личных встреч впереди окажутся турки.

Впрочем, российский клуб не собирается сдаваться раньше времени. По всему видно, что Лига Европы очень нужна "Локомотиву". В отличие от большинства других команд, попадающих в этот турнир вследствие вылета из Лиги чемпионов, "железнодорожники" намерены во что бы то ни стало пробиться в еврокубковую весну. По крайней мере, об этом уже не в первый раз говорит главный тренер столичного клуба Юрий Семин.

- Сегодня был отличный вечер. Еврокубки - это совсем другой уровень. Это другой опыт, возможность соперничать с лучшими командами. Для нас они так важны еще и потому, что в "Локомотиве" много молодежи, - отметил Юрий Павлович. - Нам осталось провести всего два матча в Лиге чемпионов. Очень жаль. Не хотелось бы покидать этот праздник. Но ничего не поделаешь. Теперь будем знать, как готовиться к Лиге чемпионов. А Лига Европы нам необходима. Мы хотим играть на международном уровне.

После победы над турецким клубом "Локомотив" сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

Спасибо "Локомотиву" должны сказать "Порту" с "Шальке". Ведь благодаря победе москвичей эти две команды досрочно, еще до очного матча, обеспечили себе участие в плей-офф. Единственная интрига заключалась в том, кто из них займет первое место. Одолев немцев (3:1), португальский клуб выиграл свою группу.

Матч с одной из самых громких афиш пятого тура состоялся в Париже, где "Пари Сен-Жермен" принимал "Ливерпуль". Хозяева, которые при определенных раскладах могли досрочно лишиться шансов на выход в 1/8 финала, выиграли 2:1 и поднялись на вторую строчку в квартете "C". Лидирует здесь с девятью очками "Наполи". Ну а "ПСЖ" опережает английский клуб на два балла.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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На данный момент в плей-офф Лиги чемпионов вышли следующие команды: "Атлетико", "Боруссия" Д, "Барселона", "Порту", "Шальке", "Бавария", "Аякс", "Манчестер Сити", "Реал", "Рома", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус".

Премьер-лига

В пятницу матчем в Казани между "Рубином" и "Динамо" стартует второй круг чемпионата России среди команд Премьер-лиги.

Главные события 16-го тура состоятся на выходных. "Спартак" примет "Локомотив", а занимающий третье место в таблице ЦСКА отправится в гости к одному из своих конкурентов за попадание в призеры "Ростову".

Сложно сказать, кто будет фаворитом в столичном дерби. Наверное, чуть предпочтительнее шансы у "красно-белых". Просто потому что они играют дома. С другой стороны - после яркой победы в Лиге чемпионов "Локомотив" подходит ко встрече в Тушино в приподнятом настроении. Да и один из лидеров "красно-зеленых" Мануэл Фернандеш должен восстановиться к визиту в Тушино.

Добавим, что в воскресенье состоится жеребьевка отборочного цикла чемпионата Европы-2020. Прямую трансляцию церемонии в Дублине можно будет посмотреть на телеканале "Матч ТВ" в 14.00 по Москве.

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