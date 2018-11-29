Лукаш рассказала об ожиданиях России от саммита G20

В Москве рассчитывают, что лидерам стран "двадцатки" удастся прийти к соглашению после саммита в Аргентине, несмотря на то, что встреча глав экономик АТЭС так и не завершилась принятием итогового документа.

"Мы оцениваем, конечно, что переговоры по согласованию декларации в Буэнос-Айресе будут достаточно сложными. В том числе и с учетом некоторого разочарования в связи с результатами саммита АТЭС, - заявила шерпа России в Группе двадцати Светлана Лукаш в эфире телеканала "Россия 24". - Конечно, такой факт, что лидерам экономик АТЭС не удалось согласовать итоговый документ, отражается на энергии очень многих партнеров, и многие сомневаются в том, что удастся достичь какого-то консенсуса".

"Мы рассчитываем, что мы сделаем все возможное для того, чтобы найти консенсус, найти общие позиции, - заверила Лукаш. - Возможно, они будут менее амбициозны, чем хотелось бы ряду стран в каких-то вопросах. Но сила "двадцатки" именно в том, что это решения коллективные, совместные решения ключевых экономик мира. Поэтому даже если нам не удастся договориться по каким-то более детальным вопросам, общая решимость стран "двадцатки" бороться с кризисом - это уже очень многое".

Один из ключевых рисков, которые могут ухудшить прогноз роста в будущем, - эскалация торговых разногласий, заявила шерпа. А также утрата доверия к многосторонним институтам, прежде всего ВТО. Поэтому если все это не урегулировать сейчас, рост будет только тормозиться. "Россия верит, что ВТО должна оставаться центром регулирования международной торговой системы. Безусловно, она должна быть немного модернизирована в соответствии с реалиями дня", - заметила Лукаш.

Нормами ВТО не регулируются такие сферы, как электронная торговля, инвестиции, добавила она. И другие региональные объединения оказываются эффективнее, потому что им удается договориться о том, о чем не получается прийти к консенсусу в рамках ВТО. "Мы рассчитываем, что на саммите в Буэнос-Айресе лидеры обсудят подходы к тому, каким образом сохранить все-таки универсальность, единое игровое поле, единое поле правил в сфере торговли, что делать с ВТО, как ее укрепить и как восстановить дееспособность и эффективность ее институтов", - сказала Лукаш.

Основные вопросы повестки все те же - как достичь глобального экономического роста, создать больше рабочих мест и обеспечить устойчивое развитие на будущее. Аргентина в этом году предложила сосредоточиться на цифровой экономике и будущем рынков труда, рассказала шерпа. "Не нужно бояться, что роботы скоро заменят наши профессии, нужно просто по-другому подходить к обучению", - считает Лукаш. Учиться нужно всю жизнь, потому что мир очень быстро меняется, пояснила она. И задача "двадцатки" - создать условия людям, чтобы найти новые сферы занятости и при этом обеспечить их соцзащиту.

Одна из тем, которая прозвучит в Аргентине, это климат. Россия по-прежнему соблюдает Парижское соглашение. "Мы работаем над тем, чтобы его ратифицировать в течение следующего года", - сообщила шерпа. - Мы не уходим от наших обязательств в сфере изменения климата".

Говоря про выход США из документа, Лукаш заметила, что ситуация не совсем критическая, так как все равно обсуждения, в частности, в "двадцатке", свидетельствуют о том, что Вашингтон все же собирается развивать более чистую энергетику и стремиться к снижению выбросов. Впрочем, мобилизация финансовых ресурсов для помощи наиболее уязвимым государствам, которые первыми пострадают от изменения климата, все же необходима, убеждена она. И это станет одной из самых острых тем саммита в Аргентине. "Мы рассчитываем, что все-таки какой-то компромисс будет найден", - сказала шерпа.