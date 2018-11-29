В Лондоне завершился матч за мировую шахматную корону. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен подтвердил звание сильнейшего шахматиста планеты, обыграв американца Фабиано Каруану с общим счетом 9:6.

Все двенадцать партий с классическим контролем времени, сыгранные в этом матче между Магнусом Карлсеном и Фабино Каруаной, завершились вничью. Таким образом, 56-й матч за мировое первенство стал беспрецедентным как по количеству ничейных партий подряд, так и по отсутствию хотя бы одной результативной партии в классической части матча. В этом аспекте поединок побил прошлый рекорд, поставленный Гарри Каспаровым и Вишванатаном Анандом в матче 1995 года, где вничью были сыграны первые восемь партий.

Мирное затишье в поединке двух "К" сполна было компенсировано тай-брейком, который завершился абсолютной победой Магнуса Карлсена над соперником со счетом 3:0.

"Примечательно, но оба чемпионата за мировое шахматное первенство - и женский, и мужской - завершились на тай-брейках. Великолепные и мощные шахматные противостояния", - сказал на итоговой пресс-конференции президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, специально прибывший в Лондон на закрытие матча.

Президент ФИДЕ поздравил с победой Магнуса Карлсена и поблагодарил претендента Фабиано Каруану за конкурентную борьбу.

"Я очень счастлив. Кажется, что я сегодня отлично поработал. Все сложилось идеально для меня", - поделился ощущениями Магнус Карлсен.

Пользуясь фактом того, что матч уже завершен и скрывать чемпиону нечего, журналисты попросили Карлсена дать объяснение его экстравагантному решению свернуть вничью двенадцатую выигрышную партию, а также поинтересовались его реакцией на критические комментарии данного поступка со стороны его коллег по цеху - 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова и 14-го чемпиона Владимира Крамника.

Vагнус Карлсен доказал, что не зря считается специалистом по тай-брейкам. Успех в коротких партиях принес ему очередной титул короля шахмат. Фото: EPA

Тут стоит напомнить, что Крамник назвал решение Карлсена "недопустимым с человеческой точки зрения и с точки зрения чемпиона мира".

Гарри Каспаров в своем микроблоге сообщил, что больше не считает Карлсена фаворитом в быстрых шахматах, так как, по его мнению, "предложив ничью в лучшей позиции и имея больше времени, Карлсен утратил свой нервный запас".

"Еще в начале одиннадцатой игры, когда ситуация сложилась для меня не лучшим образом, я понял, что мне нужно как минимум не проиграть эту партию и в последующей сделать ничью, даже если я получу несколько более благоприятную позицию. Я считаю это правильным решением", - объяснил Магнус Карлсен.

"Я осознаю, что это не тот сценарий, которого ждало большинство, но я чувствовал, что он даст мне больший шанс выиграть матч. Отвечая на вопрос, что я думаю о том, что сказали Гарри и Влад (Владимир Крамник. - Прим.), - что ж, они имеют право на свои глупые мнения", - с улыбкой добавил норвежец, сорвав аплодисменты зала.

Также Карлсен высказал свое видение на набирающее популярность сомнение о целесообразности тай-брейка.

"Возможно, тай-брейк вначале добавит зрелищности классическим партиям, так как один шахматист будет знать, что ничья после двенадцати игр его не устроит. Но в целом для меня тай-брейк до основной части матча выглядит искусственно и противоестественно. Также я не поддерживаю идею отмены тай-брейка, так как это один из важных способов показать свое превосходство над соперником", - сказал Карлсен.

На вопрос, как Карлсен собирается праздновать победу (в 2013 г., впервые завоевав титул, норвежец прыгнул в бассейн прямо в костюме), чемпион мира ответил шуткой: "Пока не знаю. У меня впереди два года, чтобы праздновать, успею что-нибудь придумать".

На деле же, как сообщил норвежец, в ближайшие два года его ждет много работы над собой.

"Откровенно говоря, последние несколько лет моя игра в классику не была особенно хороша, и в этом вопросе основная классическая часть матча с Фабиано была шагом в правильном направлении", - признался Карлсен.

Напоследок в своей речи Магнус Карлсен, отличившийся на колкие высказывания в данном мачте, продемонстрировал зрелость и даже самокритичность.

Следующий, 57-й, матч за звание чемпиона мира состоится через два года.