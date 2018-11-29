Машиностроители Урала намерены вновь занять рынки стран СНГ

В Уральском федеральном округе растет экспорт. Особенно радует, что после ощутимого падения в 2017 году увеличились поставки за рубеж высокотехнологичной продукции.

Так, по данным Уральского таможенного управления, во втором квартале 2018-го экспорт машин, оборудования и транспортных средств по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос в 3,2 раза, причем в страны дальнего зарубежья - в 4,1 раза, в СНГ - на 79,1 процента.

В структуре экспорта УрФО машиностроительная продукция занимает лишь 10 процентов и не может тягаться по объемам с поставками углеводородов из северных автономных округов. Однако для Свердловской, Челябинской и Курганской областей машиностроение традиционно остается одной из системообразующих отраслей. Пережив в 90-е - начале нулевых годов тяжелые времена, оно постепенно возрождается и отвоевывает позиции, в том числе и на внешнем рынке.

- Экспортная деятельность машиностроительных предприятий нашего региона во многом выстроена по традиционным продуктовым направлениям, подразумевающим модернизацию и обновление оборудования, поставленного ранее, - рассказывает министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. - Развивается и высокотехнологичный экспорт: разработки свердловских предприятий с каждым годом получают все больше положительных референций.

Так, более половины энергомощности в России и странах СНГ обеспечивают турбины, изготовленные Уральским турбинным заводом.

Значительная часть этих машин выработала парковый ресурс и нуждается в замене или реконструкции. Провести модернизацию ТЭЦ с участием прежнего поставщика выгодно: уральские паровые турбины зарекомендовали себя как надежные и эффективные, к тому же в этом случае не требуется серьезной перестройки станций - упрощенно говоря, новые машины можно поставить на те же фундаменты. Сейчас УТЗ реализует несколько таких проектов с энергокомпаниями Белоруссии, Казахстана и Монголии.

Удержать старые рынки, а то и завоевать их снова после многолетнего отсутствия стремятся многие предприятия региона.

- Наши экспортные поставки в большей степени ориентированы на страны ближнего зарубежья. Во-первых, "Уралмаш" исторически обеспечивал многие предприятия горнодобывающей промышленности и металлургии в республиках бывшего СССР оборудованием, которое работает до сих пор. Во-вторых, производственные комплексы этих предприятий изначально спроектированы под наше оборудование и его новые модели удачно вписываются в уже существующую конфигурацию. И третий фактор - производственная и технологическая дисциплина заказчиков, которые предпочитают использовать только оригинальные запчасти, - говорит первый заместитель гендиректора "Уралмашзавода" Евгений Прохоров.

Уральское машиностроение, пережив в 90-е - начале нулевых годов тяжелые времена, постепенно отвоевывает свои позиции, в том числе и на внешних рынках

В реализации инфраструктурных проектов в ближнем зарубежье, а также в Китае активно участвуют "Уралгидромаш" и "Техносила", поставляющие насосы. Продукция Кушвинского завода прокатных валков экспортируется в Европу, США, страны Азиатско-Тихоокеанского региона. "Уралхиммаш" в прошлом году поставил за рубеж оборудование для нефтегазопереработки и химической промышленности на 21,8 миллиона долларов, а Ирбитский мотозавод продал мотоциклов на 10,6 миллиона. На 28 процентов выросла реализация железнодорожной техники - в основном грузовых вагонов.

Как рассказали в минпромнауки Свердловской области, помимо крупных экспортеров на внешние рынки стали активно выходить средние и малые предприятия региона, поставляющие конкурентоспособные высокотехнологичные изделия: медтехнику, оборудование для АПК и пищевой промышленности, комплектующие для транспорта и спецтехники, электрооборудование.

Недобросовестные производители из старых или реанимированных узлов и деталей собирают технику и продают под видом изделий известных российских брендов

Правда, в целом экспорт машиностроительной продукции из Свердловской области в прошлом году сократился почти вдвое, а ее доля в структуре внешних поставок снизилась с 25,8 до 14,5 процента. В частности, существенно упали объемы продаж авиационной и электротехники, приборов и оптических аппаратов. К слову, последние, как и медицинскую технику, которую у свердловчан закупают 85 стран мира, выпускают предприятия ОПК, которые, разумеется, экспортируют и свою основную продукцию.

Во внешнеторговом обороте Курганской области оборонные заводы играют еще более существенную роль. Так, на экспорт идет 35 процентов боевых машин пехоты, выпускаемых "Курганмашзаводом". В целом же в экспорте этого региона доля машин и оборудования в 2017 году составляла почти 40 процентов, а во втором квартале 2018 года, по данным таможни, - 87 процентов. Высокотехнологичная продукция предприятий Зауралья экспортируется в 10 стран СНГ и почти 50 стран дальнего зарубежья . По данным минэкономразвития Челябинской области, на долю машин и оборудования в общем объеме экспорта региона приходится 6,8 процента. Машиностроители Южного Урала за девять месяцев 2018 года продали за рубеж продукции почти на 272 миллиона долларов - на 3,3 процента больше, чем годом ранее.

- В основном этот рост обеспечили страны СНГ, - поясняет председатель комитета по машиностроению Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, гендиректор компании "Уралкран" Сергей Кравчук. По словам Кравчука, потенциал для наращивания экспорта у отрасли большой, но производители нуждаются в помощи со стороны государства. Причем речь не только о прямой финансовой поддержке, но и, к примеру, о пресечении оборота несертифицированной машиностроительной продукции.

- Недобросовестные производители из старых или реанимированных узлов и деталей собирают технику и продают под видом изделий известных российских брендов. - говорит директор по внешним связям и взаимодействию с органами госвласти Челябинского тракторного завода Андрей Печеркин. Южноуральские машиностроители надеются, что будет принято постановление правительства РФ, проект которого разработан минпромторгом. Его суть - наделение уполномоченной организации правом выдавать производителям дорожно-строительной техники своего рода сертификаты соответствия, что поможет очистить рынок от фальсификата.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Валентина Терехина