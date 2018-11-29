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Рубрика: Власть

Матвиенко: Совфед выступит с обращением по военному положению на Украине

Текст: Галина Мисливская
Россия намерена обратиться в международные организации из-за ущемления прав русскоязычных граждан Украины вследствие введения в стране военного положения. Об этом сообщила на пресс-конференции после пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы обратимся в международные организации, чтобы обратить внимание на ущемление прав граждан Украины в связи с вводом военного положения", - цитирует главу Совфеда ТАСС. Сенаторов волнует проблема того, что военное положение введено в тех регионах Украины, где зафиксирована наименьшая поддержка населением действующей власти. "Минимальная, я бы сказала, поддержка, где проживает больше всего русскоязычного населения", - уточнила Матвиенко.

Фото: kizmin/wikipedia.org
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Она считает, что военное положение введено именно в таком формате для того, чтобы "запугать людей, ограничить их права и свободы".

"С введением военного положения там людям просто "закрыли рот пластырем" и не позволят высказывать свое мнение, не позволят выражать свою позицию, проводить акции, митинги, демонстрации", - добавила спикер.

Напомним, после инцидента в Керченском проливе 25 ноября на Украине введено военное положение на 30 дней. Оно действует на территории Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях и внутренних водах Азовского моря и Керченской акватории.

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