Медведев подведет итоги года в интервью пяти телеканалам

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подведет итоги уходящего года в интервью пяти российским телеканалам.

"6 декабря председатель правительства Российской Федерации в прямом эфире ответит на вопросы ведущих информационно- аналитических программ, - сообщается на сайте кабмина. - Дмитрий Медведев подведет итоги работы правительства в текущем году и расскажет об основных задачах, стоящих перед кабинетом министров".

Отмечается, что интервью выйдет на телеканалах "Россия-1", "Россия-24", "Russia Today" и РБК, а пятый участник был определен "на принципах ротации региональных телеканалов".

"В этом году им станет лауреат премии "ТЭФИ Регион" в номинации "Интервьюер" - Ирита Минина, автор программы "Лично знаком" на телеканале "Томское время", - уточнили на сайте правительства.