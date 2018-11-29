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Рубрика: В мире

Меркель хочет сохранить Украину в качестве транзитера газа в Европу

Текст: Юрий Когалов

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает за то, чтобы Украина сохранила роль транзитера газа после ввода в строй "Северного потока - 2". Об этом она заявила на открытии третьего Германо-украинского форума в Берлине.

Фото: REUTERS
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"Несмотря на разную оценку "Северного потока-2", мы прилагаем все усилия ради сохранения роли Украины в качестве транзитера, и вы должны знать, что на уровне Европы у нас есть возможность регулировать через третий энергопакет, сколько именно газа будет поступать", - отметила Меркель.

Что касается инцидента в Керченском проливе, то, по мнению канцлера, Киев должен продемонстрировать "умный подход". "Мы можем разрешить это только разумно и только в рамках переговоров друг с другом, потому что военное решение невозможно", - подчеркнула Меркель. Такой же позиции она придерживается по отношению к ситуации в Донбассе: "Военного решения украинского конфликта быть не может". "Германия и Франция готовы работать в нормандском формате, хотя успехи, к сожалению, очень незначительны", - добавила Меркель.

Она также воспользовалась возможностью, чтобы призвать Киев продолжать курс реформ. "Очень важно продолжить борьбу с коррупцией", - отметила канцлер, напомнив, что на Украине работают 2,5 тысячи предприятий с немецким капиталом.

В мире Европа Германия В мире экс-СССР Украина Провокация Украины в Керченском проливе
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