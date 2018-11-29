Аргентинский нападающий Лионель Месси обошел португальца Криштиану Роналду по количеству голов за один клуб в Лиге чемпионов - 106 против 105.

Рекордный гол за "Барселону" Месси забил в гостевом матче пятого тура группового этапа против голландского "ПСВ" на стадионе "Филипс" (2:1), открыв счет на 61-й минуте.

У Роналду в активе 105 голов за мадридский "Реал", из которого он летом перебрался в "Ювентус". В составе туринского клуба Криштиану пока отличился в Лиге чемпионов одним забитым мячом. Еще 15 голов в Лиге чемпионов португальский футболист забил за "Манчестер Юнайтед". Так что он по-прежнему является лучшим бомбардиром в истории турнира (121).

Что касается Месси, то после гола в ворота "ПСВ" аргентинец вышел на первое место по количеству голов в матчах группового этапа Лиги чемпионов. В 66 встречах форвард отличился 66 раз.