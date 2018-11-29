МФО начнут работу с финансовым омбудсменом уже в декабре

Часть микрофинансовых организаций (МФО) уже с 3 декабря сможет начать добровольную работу с финансовым омбудсменом.

Закон о финансовом уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг вступил в силу в начале сентября. Финансовый омбудсмен (и создаваемая при нем служба) будет рассматривать в досудебном порядке обращения клиентов финансовых организаций о взыскании сумм до 500 тысяч рублей. Обращение к омбудсмену в абсолютном большинстве случаев станет обязательной стадией спора гражданина и компании перед обращением в суд. До направления обращения омбудсмену потребитель должен отправить претензию непосредственно в финансовую организацию, с которой он ведет спор.

Сотрудничество с омбудсменом станет обязательным для финансовых организаций поэтапно. Так, в 2019 году это должны сделать страховщики, с 2020 года - МФО, с 2021 года - банки, НПФ, ломбарды и кредитные кооперативы.

Но финансовые организации, включая МФО, могут добровольно присоединиться к новому механизму разрешения споров уже с 3 декабря, напомнил на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Алексей Чирков. По его словам, добровольное сотрудничество может стать взаимовыгодным как для микрофинансистов, так и для заемщиков - особенно если у компании много действующих судебных исков. Вопрос регуляторных послаблений для МФО, которые начнут работать с омбудсменом раньше срока, не стоит, но некие имиджевые плюсы могут обсуждаться, допустил Чирков.

В целом портфель потребительских микрозаймов демонстрирует достаточно высокие темпы роста, говорится в опубликованном накануне Банком России обзоре финансовой стабильности. В первом полугодии 2018 года он увеличился на 20,7 процента, до 107 миллиардов рублей. При этом высокая волатильность темпов роста обусловлена работой двух крупных МФО, занимающих более трети рынка, указывает ЦБ.

Популярные займы "до зарплаты" к концу первого полугодия впервые показали отрицательный прирост, выяснили в Банке России

Основным драйвером роста бизнеса стал сегмент микрозаймов с рассрочкой платежа. При этом сегмент популярных займов "до зарплаты" к концу первого полугодия впервые показал отрицательный прирост, говорится в обзоре.

Вместе с тем на рынке отмечается рост коэффициента стоимости риска, подчеркивает ЦБ. Таким образом, планируемое регулятором к середине 2020 года сокращение максимального размера выплат, которые МФО могут потребовать с должника, с нынешнего трехкратного размера займа до полуторного, приобретает большую актуальность, считают в Банке России. Сокращение процентных доходов может стимулировать МФО пересмотреть свои бизнес-модели в сторону снижения риск-аппетита, надеются в ЦБ. Помимо этого Банк России также предлагает ограничить ежедневную ставку по микрозаймам с июля 2019 года одним процентом (сейчас она превышает два процента). Третье предложение регулятора - создать финансовый продукт-альтернативу для займов "до зарплаты" с максимальной суммой 10 тысяч рублей и сроком до 15 дней.