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29.11.2018 14:09
Рубрика: Бензин

Минэнерго прогнозирует рост выпуска бензина на четверть к 2030 году

Текст: Александра Воздвиженская
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Производство бензина в России к 2025-2030 годам вырастет с текущих 40 миллионов тонн до 49-51 миллиона тонн в год, при этом внутреннее потребление вырастет менее существенно - примерно на десятую часть, то есть с 36 миллионов тонн до 42 миллионов. Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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По его словам, эти объемы поступят на рынок за счет проведения программы модернизации на нефтеперерабатывающих заводах страны. На нужды внутреннего рынка будет идти высокооктановый бензин, а объемы, превосходящие спрос, уйдут на экспорт в виде некондиционных нефтепродуктов, пояснил замминистра.

Если бензина в России производится примерно столько же, сколько потребляется, то в части дизельного топлива внутренний рынок сейчас остается профицитным, напомнил Сорокин. Так, по данным Минэнерго, на экспорт уходит 51 процент произведенного дизеля, причем это в основном летний и межсезонный сорта, в то время как зимний дизель почти весь остается в России в силу более высокой потребности в нем.