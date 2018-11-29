Минэнерго прогнозирует рост выпуска бензина на четверть к 2030 году

Производство бензина в России к 2025-2030 годам вырастет с текущих 40 миллионов тонн до 49-51 миллиона тонн в год, при этом внутреннее потребление вырастет менее существенно - примерно на десятую часть, то есть с 36 миллионов тонн до 42 миллионов. Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

По его словам, эти объемы поступят на рынок за счет проведения программы модернизации на нефтеперерабатывающих заводах страны. На нужды внутреннего рынка будет идти высокооктановый бензин, а объемы, превосходящие спрос, уйдут на экспорт в виде некондиционных нефтепродуктов, пояснил замминистра.

Если бензина в России производится примерно столько же, сколько потребляется, то в части дизельного топлива внутренний рынок сейчас остается профицитным, напомнил Сорокин. Так, по данным Минэнерго, на экспорт уходит 51 процент произведенного дизеля, причем это в основном летний и межсезонный сорта, в то время как зимний дизель почти весь остается в России в силу более высокой потребности в нем.