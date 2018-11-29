Минфин допустил изолирование рынка бензина при нефти выше 90 долларов

При росте стоимости нефти выше 90 долларов за баррель (сейчас нефть стоит менее 60 долларов) демпфирующий, то есть сглаживающий налоговый механизм, разработанный правительством для нефтяников, уже не сможет сдерживать рост цен на топливо, и единственным вариантом будут меры административного регулирования, направленные на изолирование российского рынка бензина.

Об этом заявил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. При этом он подчеркнул, что речь идет о нефти по 90 долларов с сохранением курса доллара в коридоре 60-70 рублей.

Сазанов пояснил, что в первую очередь изолирование будет начинаться с обязательств компаний поставлять определенные объемы топлива на внутренний рынок, чтобы не было искусственного дефицита, так что речь о запрете экспорта не идет. Остатки топлива после насыщения внутреннего рынка вполне могут быть экспортированы, сказал он.

Со следующего года в России начнет действовать демпфирующий акциз, который позволит нефтяникам и правительству сдерживать рост розничных цен на бензин и дизель. В качестве крайней меры у правительства остается возможность ввести заградительные пошлины на экспорт нефтепродуктов, если розничные цены начнут неконтролируемо расти. Однако в правительстве неоднократно подчеркивали, что понимают пагубность этой меры, в связи с чем стараются создать экономически обоснованные условия для сдерживания цен нефтяниками.