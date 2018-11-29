Министр обороны Сергей Шойгу подержал идею снять фильм о подвиге русских моряков брига "Меркурий" во время Крымской войны. Об этом он сказал известному кинорежиссеру Юрию Каре, который пришел в Дом правительства, где глава военного ведомства России принимал граждан не только по личным вопросам.

Подобные встречи министр обороны проводит регулярно. У военных, отставников, родственников военнослужащих иногда возникают проблемы, которые без участия главного армейского чиновника просто не решить. В этот раз Шойгу по большей части решал вопросы, если можно так выразиться, военно-мемориального характера. Инициатива Юрия Кары снять исторический фильм именно к таким и относилась.

Режиссер планирует создать киноленту, посвященную событиям 1829 года. Тогда в Крыму шла война, и небольшой 18-пушечный российский бриг одержал в Черном море победу над двумя турецкими линкорами, у которых пушек было в десять раз больше. "Наши моряки проявили исключительное мужество и героизм, и им поставлен первый памятник в Севастополе", - напомнил министру Юрий Кара. Об этом сражении и должен рассказать новый фильм. Но снять его без помощи Черноморского флота нереально. Адмиралы только "за", но без соответствующего распоряжения Шойгу им не обойтись.

- Наши специалисты посмотрели в наших музеях и архивах много материалов про моряков Крымской войны. Более того, много неосвещенных ни в кинематографе, ни в литературе подвигов русской армии и русского флота. Поэтому, конечно, мы поддержим ваше начинание - и организационно, и консультативно. Если есть возможность у Черноморского флота, то, думаю, и с этим разберемся, - ответил на просьбу министр.

Он также сказал, что минобороны будет поддерживать все начинания, связанные с популяризацией российской истории. И если страны Запада делают так, чтобы ее скорей повсюду забыли, то мы сделаем все, чтобы ее вечно помнили.

В то же время Шойгу посоветовал кинорежиссеру не забывать и о современной России. "Сегодня третье тысячелетие. На ваших глазах пишется новая история и Крыма, и флота, и новые подвиги моряков и летчиков. Обратите на это внимание", - обратился министр обороны к Юрию Каре.

Во время приема к министру по видео-конференц-связи "пробился" из Хабаровска председатель совета ветеранов 392-го Тихоокеанского окружного учебного центра Владимир Маковский. Он предложил присвоить этому центру имя Героя Советского Союза маршала Василия Петрова. "Мы свято чтим традиции соединения и посчитали необходимым увековечить имя нашего командира, который 30 лет прослужил на Дальнем Востоке", - сказал Маковский.

По словам Сергея Шойгу, если страны Запада делают так, чтобы все поскорее забыли героическую историю нашей страны, то мы сделаем все, чтобы ее вечно помнили

- Дело правильное, хорошее, нужное для будущих поколений, - согласился Шойгу. - Тем более что оно обоснованно и направлено на продолжение истории наших отцов и дедов.

Со своей стороны министр предложил ветеранам написать книгу или снять документальный фильм о военачальнике-земляке, раскрывающий личность маршала Василия Петрова и объясняющий молодому поколению, почему учебный центр назван в его честь.