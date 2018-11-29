Наши военные располагают точными сведениями о том, что в Сирии готовится новая провокация с использованием отравляющих веществ. 29 ноября Минобороны России сообщило, что ее намереваются провести члены запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

"По данным разведки, подтвержденным по нескольким каналам, в населенном пункте Эль-Кишма провинции Дейр-эз-Зор боевиками ИГИЛ в здании городской больницы организовано производство самодельных минометных боеприпасов с последующей начинкой их боевыми отравляющими веществами", - проинформировали в минобороны. Там уточнили, что наполнением мин отравой занимаются прибывшие в Сирию 11 террористов, прошедших соответствующую подготовку за рубежом.

Известно также, что этими химическими боеприпасами собираются обстрелять позиции курдских сирийских демократических сил, которые при поддержке американских военных воюют с боевиками в районе населенного пункта Хаджин (провинция Дейр-эз-Зор). Свой обстрел террористы планируют произвести с направления, где дислоцированы сирийские проправительственные войска. Смысл акции совершенно очевиден: недобитым игиловцам во что бы то ни стало надо спровоцировать массированные удары США по этим формированиям.

- Командованием российской группировки войск в Сирии организован мониторинг обстановки в провинции Дейр-эз-Зор, - сообщили корреспонденту "РГ" в Минобороны России. - Для своевременного выявления угрозы отравления мирных жителей в эту провинцию будет направлен мобильный комплекс радиационной, химической и биологической разведки с нашими специалистами.

Напомним, что вечером 24 ноября были обстреляны химическими боеприпасами северо-западные кварталы города Алеппо. Огонь из 120-мм минометов вели боевики другой запрещенной в РФ террористической группировки - "Джебхат-ан-Нусра", которая теперь именуется "Хайат Тахрир аш-Шам". Мины, начиненные хлором, разорвались на улице Ниль в квартале Эль-Халидия. По данным Минобороны России, 46 человек, в том числе 8 детей, получили химическое поражение.

Всех пострадавших тут же доставили в лечебные учреждения Алеппо. А в подвергшийся атаке район на специальных машинах радиационной, химической и биологической разведки РХМ-6 оперативно прибыли наши военные специалисты. По месту, где находились устроившие "химическую" провокацию боевики, нанесли прицельный авиаудар российские самолеты.

По данным российских военных, наполнением мин отравляющими веществами занимаются прибывшие в Сирию 11 террористов запрещенной в РФ группировки ИГИЛ, прошедших подготовку за рубежом

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков тогда сказал, что к проведенной террористами акции причастны "Белые каски". Более того, наши военные уверены: эта организация напрямую связана с действующими в Идлибской зоне деэскалации боевиками.

Похоже, что сорвавшуюся в Алеппо попытку нусровцев с помощью хлора скомпрометировать армию Асада и спровоцировать тем самым удар по ней международной коалиции думают более успешно повторить игиловцы. И целью их химической атаки должны стать не только мирные жители, но и формирования курдских сирийских демократических сил.