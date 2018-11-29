Минск: Лисенок Лесик стал талисманом II Европейских игр

Рыжий лисенок Лесик, одетый в шорты и майку, стал талисманом II Европейских игр, которые состоятся в белорусской столице будущим летом. На нем бейсболка с надписью - слоганом предстоящих соревнований. Его цвета, по замыслу создателей, информирует БЕЛТА, соответствуют спортивному духу: черный символизирует решительность, желтый - жизнерадостность, зеленый - развитие, синий - несокрушимость, а красный - энергичность.

"Это очень веселый, азартный, где-то хитроватый, но по-белорусски очень дружелюбный зверек", - отметил заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов. Творческий коллектив, работая над концепцией талисмана, пояснил он, постарался заложить в него "энергию, активность, жизнерадостность".

Открытый республиканский конкурс на разработку талисмана Европейских игр, в котором мог принять участие любой желающий, был открыт еще летом прошлого года. В адрес организаторов поступило более двух тысяч работ.

"В конкурсе приняли участие люди не только со всех уголков Беларуси, но и зарубежья", - уточнил Котов. Результатом коллективного творчества стало создание не только непосредственно самого талисмана Игр, разработка легенды, но и "концепции реализации идеи созданного символа", - отметил представитель оргкомитета Игр.

Организаторы рассказали и о легенде появления Лесика, которая объединяет легендарное произведение литературы и белорусскую мифологию. В сказке о Маленьком принце был лисенок, который научил главного героя настоящей дружбе. Однако, когда Маленький принц улетел на свою планету, лисенок остался, и все его мысли были только о том, как найти новых друзей. Поиски были долгими, лисенку приходилось постоянно прислушиваться, отчего его уши заметно выросли. Но однажды он узнал, что существует цветок, который исполняет все желания, - легендарная белорусская Папараць-кветка. Лисенок отправился в Беларусь, чтобы найти его и исполнить свою мечту. Путь у него был не близким, ему пришлось проделать миллион шагов, что может доказать его фитнес-браслет.

В представлении талисмана приняли участие звездные послы II Европейских игр: представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар, олимпийский чемпион по гребле на каноэ Александр Богданович, представители зарубежных дипломатических миссий, именитые спортсмены, представители шоу-бизнеса и партнеры игр, воспитанники детских SOS-деревень и кандидаты в волонтеры. Презентация получилась яркой и красочной благодаря белорусскому представителю на недавнем конкурсе детского "Евровидения-2018" Даниэлю Ястремскому, группе "Аура" и танцевальным коллективам.

Как уже сообщал "СОЮЗ", II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Более четырех тысяч спортсменов разыграют 200 комплектов медалей. Атлеты со всей Европы будут состязаться в 23 дисциплинах, представляющих 15 видов спорта. А соревнования в десяти видах станут квалификационными к Олимпийским играм 2020 года в Токио.