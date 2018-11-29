Минтранс уточнит порядок судоходства рядом с Сочи

Для защиты охраняемых объектов, расположенных на побережье Черного моря (Краснодарский край) с марта 2019 года Минтранс намерен ввести новый порядок судоходства в этой акватории.

Уведомление о разработке проекта приказа опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов. В нем планируется установить запретные зоны для плавания в акватории Черного моря недалеко от морского порта города Сочи. Аналогичные ограничения вводились в Сочи в прошлом году, когда курорт принимал матчи Кубка Конфедерации.