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29.11.2018 19:57
Рубрика: Экономика

Один билет на троих

Минтранс защитил пассажиров от неприятностей на смешанных маршрутах
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7733 (270)
Минтранс определил, кто из перевозчиков будет отвечать перед пассажиром или отправителями грузов за задержку в пути по "сквозному" билету.
Если из-за погоды рейс будет задержан, то дальнейший маршрут пассажира будет оперативно перестроен. Фото: REUTERS Если из-за погоды рейс будет задержан, то дальнейший маршрут пассажира будет оперативно перестроен. Фото: REUTERS
Если из-за погоды рейс будет задержан, то дальнейший маршрут пассажира будет оперативно перестроен. Фото: REUTERS

Правила перевозки ведомство прописало в новой редакции законопроекта о смешанных перевозках. Проект разработан по поручению правительства. Если он будет одобрен и принят, то у россиян появится возможность ездить по "сквозному" билету на нескольких видах транспорта, чтобы добраться до пункта назначения. Документ помогает организовать работу различных операторов в одной перевозке, пояснял ранее глава минтранса Евгений Дитрих.

До последнего времени законопроект о смешанных перевозках двигался не очень быстро, так как перевозчики не могли решить вопрос: кто несет ответственность перед пассажиром, грузоотправителем, если на каком-то этапе перевозки возникает сбой. Например, транзитный пассажир не смог попасть на поезд, так как вовремя не вылетел самолет, которые должен был доставить его в город отправления поезда.

Фото: depositphotos.com
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В новом проекте прописано, что организация смешанной перевозки для транспортных компаний не является обязательной. Если это вписывается в их систему развития, они могут заключать соглашения со своими коллегами по организации такой сквозной перевозки.

На морском и речном транспорте при этом надо учитывать период навигации.

Заключив соглашения, перевозчики обязаны довести до пассажира информацию об организации прямой смешанной перевозки, опубликовать перечень пунктов сообщения, указать начальную и конечную точки маршрута, пункты пересадки, с указанием видов транспорта на каждом отрезке маршрута. И конечно же, довести до клиента расписание движения всех видов транспорта по пути следования и указать размер провозной платы.

Перевозчики, как и при обычной поездке, несут ответственность перед пассажиром. Ущерб, причиненный при перевозке пассажиров, возмещается перевозчиком того вида транспорта, на котором причинен ущерб пассажиру. Если перевозчик, который нарушил права пассажира, не установлен, остальным придется возмещать ущерб пассажиру. Компании смогут мониторить передвижение пассажира, обмениваясь информацией в автоматическом режиме. И если по погодным или другим непреодолимым условиям один рейс задержали, то в следующей части перевозки можно будет оперативно перестроить маршрут и предложить пассажиру другой вариант, как добраться до конечной точки.

Компании, которые организуют поездку пассажиров по сквозному билету, коллективно будут отвечать за их доставку в пункт назначения

Не исключено, что не все компании смогут выдержать такие условия соглашения о смешанной перевозке. Закон дает право его расторгнуть. Предупредить о таком намерении необходимо за три месяца до предполагаемой даты расторжения соглашения. В течение этого времени транспортная организация продолжает выполнять перевозку и перевалку грузов, доставку пассажиров до выполнения обязательств, вытекающих из договоров перевозки. Предусмотрен и возможный риск банкротства одного из перевозчиков. Его обязанности возлагаются на других участников соглашения об организации прямого смешанного сообщения.

Авиация

В самолет пустят по паспорту

Россияне получат возможность проходить в самолет по паспорту. Такая возможность есть уже в ряде стран. Как уже писала "РГ", минтранс разработал необходимые нормативные акты, чтобы запустить этот сервис в России. Он появится сначала в крупных аэропортах.

Это сократит расходы авиакомпаний на обслуживание в аэропортах. Но для пассажиров, которые привыкли проходить по бумажным посадочным, придется дополнительно заплатить за их распечатку. Перевозчики могут не включать в цену билета эту услугу.

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