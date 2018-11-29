Минувшая ночь стала самой холодной с начала осени

В ночь на 29 ноября на метеостанции ВДНХ зафиксирована самая низкая температура осени, сообщает центр "Фобос". По данным на семь часов утра, минимальная температура составила минус 10,1 градуса.

"Это первые двузначные морозы в Москве в этом сезоне, и такие значения на 5-6 градусов ниже климатической нормы", - отмечают метеорологи. В Московской области холоднее всего было в Черустях. Там столбики термометров опускались до -14,7 градуса.

Синоптики говорят, что жителей столичного региона ждут еще две холодные ночи. Днем 29 ноября температура воздуха в столице поднимется до минус 4 - минус 6 градусов, по области будет чуть холоднее - минус 4 - минус 9 градусов. Осадков не ожидается.