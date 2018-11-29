Молодым специалистам в Германии снизили зарплаты

Правительство земли Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии в целях экономии бюджета уменьшило зарплату молодым чиновникам и судьям.

Об этих нарушениях стало известно общественности после обращения в суд одного из пострадавших, сообщает деловое издание WirtschaftsWoche. В рамках расследования было установлено, что на протяжении трех лет молодые специалисты получали уменьшенную на девять процентов заработную плату. Административный суд в Карлсруэ встал на сторону истца. Далее дело было передано в федеральный конституционный суд.

Судьи пришли к выводу, что администрация на местах допустила ряд ошибок, в том числе, нарушила пункт законодательства, касающийся равенства оплаты труда. Распоряжение властей коснулось лишь части работников. В результате все недоплаченные средства должны быть возвращены специалистам. Казна земли потратит на это миллионы евро.