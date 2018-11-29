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29.11.2018 15:14
Рубрика: Власть

Москалькова попросила Бюро тюрем США защитить права Марии Бутиной

Текст: Владимир Емельяненко
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Бюро тюрем США с просьбой "максимально гуманизировать условия содержания россиянки Марии Бутиной".
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Так же омбудсмен в письме на имя исполняющего обязанности директора Бюро тюрем США Хью Гурвица попросила проверить обоснованность и законность сурового содержания Марии Бутиной в заключении и оказать ей необходимую медицинскую помощь. По словам Москальковой, "жестокие меры", которые применяются к Бутиной, сильно сказались на состоянии ее здоровья.

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"Прошу вас, господин Гурвиц, проверить обоснованность, законность и справедливость применения столь суровых мер по отношению к Марии Бутиной и предпринять меры для того, чтобы максимально гуманизировать условия содержания гражданки России и оказать ей необходимую медицинскую помощь", - говорится в телеграмме Татьяны Москальковой на имя Хью Гурвица.

Кроме того, омбудсмен подчеркнула, что Мария Бутина впервые находится в местах заключения, и к ней не предъявляют обвинений в преступлениях насильственного характера.

Телеграмма размещена на официальном сайте Уполномоченного по правам человека в России.

Справка "РГ"

Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также в работе иностранным агентом. Сама Мария Бутина заявила в суде о своей невиновности.

Власть Право Права человека Власть Работа власти Внешняя политика Президент Уполномоченный по правам человека Задержание Марии Бутиной в США
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