Москва положительно оценивает итоги встречи по Сирии в Астане

Россия положительно оценивает итоги встречи по Сирии, прошедшей в Астане. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

"В целом российская сторона рассматривает итоги прошедшего форума как положительные. Мы обсудили действительно большой очень комплекс, блок вопросов, начиная с ситуации на земле, вокруг Идлиба, в других частях Сирии, общую ситуацию по стабилизации", - отметил спецпредставитель.

"Мы искренне хотим, чтобы ситуация в этой провинции стабилизировалась, чтобы умеренная оппозиция смогла действительно справиться с присутствующими там боевиками. Сложно сказать, насколько быстро можно решить эту задачу, но затягивать этот вопрос, конечно же, нельзя, потому что страдают мирные жители", - заявил Лаврентьев.

По его словам, в скором времени будет согласован последний список представителей гражданского общества для конституционного комитета, после чего можно будет говорить уже о создании самого комитета в составе 150 человек. "Мы хотим это сделать как можно быстрей. Если удастся до конца года, сделаем, если не позволят обстоятельства, то будем стараться сделать это как можно быстрее в следующем году", - заявил Лаврентьев, добавив, что Россия выступает за то, чтобы все слои сирийского общества были представлены в конституционном комитете, а также во всех других механизмах, которые будут заниматься реформированием политической системы.

Он также проинформировал, что Турция как страна - гарант астанинского процесса подтвердила приверженность принципам территориальной целостности, независимости и суверенитета Сирии. "Анкара нас уверяет, что те подразделения, которые находятся на сирийской территории, находятся там лишь временно, и речь не идет о какой-то оккупации, дальнейших планах в отношении этих территорий", - отметил спецпредставитель президента. В связи с такой позицией нет никаких предпосылок для столкновения между войсками САР и Турции.

Что касается ликвидации боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), то "при необходимости Россия готова оказать умеренной оппозиции поддержку и помощь в уничтожении этой организации на территории Сирии". "Мы обратили внимание на это в том числе и представителей сирийской оппозиции", - заявил Лаврентьев.