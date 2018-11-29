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29.11.2018 21:20
Рубрика: Культура

На Первом канале состоится премьера документального фильма об Оззи Осборне

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск №7733 (270)
Премьера документального фильма "Оззи Осборн и группа Black Sabbath: Последний концерт", Первый канал, 7 декабря, 00.35
История группы Black Sabbath, созданной Оззи Осборном, продолжалась более полувека. Но музыканты решили поставить точку. Фото: Архив/ ТАСС История группы Black Sabbath, созданной Оззи Осборном, продолжалась более полувека. Но музыканты решили поставить точку. Фото: Архив/ ТАСС
История группы Black Sabbath, созданной Оззи Осборном, продолжалась более полувека. Но музыканты решили поставить точку. Фото: Архив/ ТАСС

Документальный фильм производства Великобритании снят в 2017 году. Он длится больше двух часов, но поклонники музыкантов явно предпочтут не спать. По той простой причине, что фильм - возможность для поклонников группы разных поколений собраться вместе и посмотреть на ребят из Бирмингема, делающих то, что они могут лучше всего, уже в течение почти 50 лет. "Оззи Осборн и группа Black Sabbath: Последний концерт" - хроника финального турне британской группы, оказавшей колоссальное влияние на развитие рок-музыки и, прежде всего, ставшей основоположницей музыкального жанра хеви-метал.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА новости
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4 февраля 2017 года британцы вышли на сцену в Бирмингеме - в городе, в котором все начиналось и где они решили завершить свою карьеру, продолжавшуюся почти полвека. Шоу, на которое были проданы все билеты, стало кульминацией турне группы - его смогли увидеть миллионы поклонников Black Sabbath по всему миру благодаря онлайн-трансляции в интернете.

Величайший metal band предоставил своим фанатам уникальную возможность попасть в самое сердце действия - виртуально находиться рядом с музыкантами на сцене во время исполнения их главных хитов от Iron Man, Paranoid до War Pigs. В картину также вошли студийные сессии группы, на которых рокеры сыграли произведения, не вошедшие в концертную программу.

Фильм дает почитателям Black Sabbath шанс поближе познакомиться со своими кумирами, узнать об отношениях между членами группы, их фирменных шутках, воспоминаниях Оззи Осборна, Тони Айомми и Гизера Батлера...

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Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик", который стал одним из важнейших проектов телеканала "Россия К", пройдет с 4 по 11 декабря. Уже 18 лет конкурс дает талантливым юным музыкантам возможность заявить о себе на весь мир.В этом году участниками конкурса станут представители 19 стран - от Австралии до Исландии. 49 юных музыкантов будут соревноваться в три тура, а по итогам конкурса получат Золотых, Серебряных и Бронзовых Щелкунчиков, созданных всемирно известным художником Михаилом Шемякиным, получат победители в каждой номинации. Конкурсантов будут оценивать выдающиеся музыканты из разных стран. Среди них - пианисты Дмитрий Башкиров (Россия-Испания) и Юстас Дварионас (Литва), пианист и дирижер Миша Дамев (Швейцария), скрипач Захар Брон (Россия-Германия), виолончелист и дирижер Давид Герингас (Литва-Германия)и другие. Торжественное открытие конкурса пройдет в Концертном зале имени П.И. Чайковского. Его покажут 4 декабря в прямом эфире телеканала "Россия К". В концерте примут участие лауреаты и дипломанты предыдущего конкурса, среди них - победитель классического "Евровидения" Иван Бессонов. Все трансляции конкурса на канале "Россия К" и на сайте www.tvkultura.ru.

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