На Первом канале состоится премьера документального фильма об Оззи Осборне

Премьера документального фильма "Оззи Осборн и группа Black Sabbath: Последний концерт", Первый канал, 7 декабря, 00.35

Документальный фильм производства Великобритании снят в 2017 году. Он длится больше двух часов, но поклонники музыкантов явно предпочтут не спать. По той простой причине, что фильм - возможность для поклонников группы разных поколений собраться вместе и посмотреть на ребят из Бирмингема, делающих то, что они могут лучше всего, уже в течение почти 50 лет. "Оззи Осборн и группа Black Sabbath: Последний концерт" - хроника финального турне британской группы, оказавшей колоссальное влияние на развитие рок-музыки и, прежде всего, ставшей основоположницей музыкального жанра хеви-метал.

4 февраля 2017 года британцы вышли на сцену в Бирмингеме - в городе, в котором все начиналось и где они решили завершить свою карьеру, продолжавшуюся почти полвека. Шоу, на которое были проданы все билеты, стало кульминацией турне группы - его смогли увидеть миллионы поклонников Black Sabbath по всему миру благодаря онлайн-трансляции в интернете.

Величайший metal band предоставил своим фанатам уникальную возможность попасть в самое сердце действия - виртуально находиться рядом с музыкантами на сцене во время исполнения их главных хитов от Iron Man, Paranoid до War Pigs. В картину также вошли студийные сессии группы, на которых рокеры сыграли произведения, не вошедшие в концертную программу.

Фильм дает почитателям Black Sabbath шанс поближе познакомиться со своими кумирами, узнать об отношениях между членами группы, их фирменных шутках, воспоминаниях Оззи Осборна, Тони Айомми и Гизера Батлера...

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