На учете Росгвардии числятся 4 миллиона владельцев гражданского оружия

Подразделения лицензионно-разрешительной работы территориальных органов Росгвардии сегодня контролируют 4 миллиона владельцев оружия, получивших разрешения на хранение и ношение оружия, у которых находилось в пользовании около 6,7 миллиона стреляющих единиц. В этом году добровольно сдано в органы внутренних дел 51,2 тысячи самых разных стволов, в том числе - 3,3 тысячи незарегистрированных в подразделениях лицензионно-разрешительной работы.

Как сообщил официальный представитель Росгвардии генерал-майор Валерий Грибакин, эти и многие другие цифры и факты прозвучат 5 декабря на расширенном заседании коллегии, где будут подведены итоги служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации. На заседание будут приглашены, разумеется, руководители взаимодействующих федеральных органов исполнительной власти. Будут обсуждаться вопросы взаимодействия в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности, определены перспективы развития и постановка задач войскам и подразделениям полиции.

Росгвардии есть, в чем отчитаться перед согражданами и руководством страны. Эта относительно новая правоохранительная и одновременно силовая структура оказывает 26 видов государственных услуг, 25 из которых - в электронном виде. В основном речь идет об обороте гражданского оружия, охранной и детективной деятельности.

За 9 месяцев этого года поступило более 1,7 миллиона заявлений на предоставление госуслуг в области оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности, из которых более 1,5 миллиона - с Единого портала государственных услуг. То есть, что 90,2 процента всех заявлений. Что важно, 97 процентов граждан довольны полученным результатом и обслуживанием - это данные информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг. Еще одна важная задача Росгвардии - обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности. На постах и маршрутах патрулирования в сутки привлекается свыше 1,8 тысячи пеших нарядов, 6 636 мобильных нарядов (80 автопатрулей СМВЧ и 6 476 групп задержания вневедомственной охраны), 47 постов охраны порядка, 36 нарядов со служебными собаками и 5 патрулей на акваториях.

Взаимодействие осуществляется не только с коллегами из правоохранительных органов и силовых структур (МВД, ФСБ, Министерство обороны), но и с частными охранными организациями. Среднесуточное количество привлеченных частных охранников в этом году составило более 106 тысячи человек. Росгвардия охраняет многих людей и их имущество в индивидуальном порядке. Этим занимается вневедомственная охрана. В этом году под ее защитой находилось 377 340 объектов различных форм собственности, 986 646 квартир,174 623 мест хранения имущества, например, гаражи, дачи, склады.

С января по сентябрь на пункты централизованной охраны поступило 55 556 сигналов тревоги, когда кто-то чужой в отсутствие хозяев проникал на охраняемый объект, скажем, в квартиру, коттедж или дачный участок.

Были и 208 613 сигналов тревоги - это срочно звали на помощь обладатели кнопок экстренного вызова наряда вневедомственной охраны. Например, на кого-то напали в собственном доме и он успел нажать "тревожную кнопку". И такая помощь всегда приходила. Так, Росгвардейцы пресекли 107 317 правонарушений в отношении охраняемого имущества физических и юридических лиц, в том числе 105 767 на объектах, 1118 - на квартирах, 432 - на местах хранения имущества. Каждые сутки для защиты имущества физических и юридических лиц, для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности выставлялось 6467 групп задержания подразделений вневедомственной охраны, в том числе 3 130 - днем и 3 337 - ночью, где задействованы опять же каждые сутки 13 342 сотрудников - 6 452 человек - в день и 6 890 - в ночь.

Вот результат этой непростой работы: среди прочих нарушителей спокойствия людей в дежурные части полиции доставлены 12 213 объявленных в розыск преступников.