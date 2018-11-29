Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявил о том, что идет "давление на меня и братию" лавры. Речь идет о проверке министерством культуры Украины святынь Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви.

"Правомерны ли действия власти?" - спросил на брифинге в Киеве митрополит Павел. - Эти действия не являются правомерными, оказывается давление на меня - и угрозы, и звонки - и на многих других". При этом наместник лавры заметил, что пока описи имущества нет - "ведется проверка имущества, которое передано в 1988 году в долгосрочное пользование лавре".

Однако проверка сразу породила слухи о возможной передаче лавры раскольникам. Дело в том, что глава непризнанного Киевского патриархата Филарет не раз публично заявлял о претензиях на главные святыни православных - Киево-Печерскую и Почаевскую лавры. Слухи подогреваются еще тем, что проверяется имущество Ближних и Дальних пещер лавры, где покоятся мощи божьих угодников и находятся могилы таких мирян, как Петр Столыпин. При этом Нижняя лавра находится в ведении УПЦ, Верхняя - национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Неожиданная, впервые за 30 лет проверка обострила вопрос церковной собственности на Украине. С одной стороны, минкульт не исключает передачи лавры государственному историко-культурному заповеднику. По этой "культурной" схеме у канонической УПЦ в 2014-2016 годах отнято более 40 храмов. С другой - на фоне раскола начинается межцерковная борьба за собственность. Сейчас, когда власти в Киеве и раскольники хотят до конца 2018 года получить от Константинополя томос об автокефалии, а каноническая УПЦ отказалась участвовать в этом и объединяться с раскольниками, ее, возможно, "учат". А попросту запугивают верующих, притесняя сначала Почаевскую Свято-Успенскую, а теперь еще и Киево-Печерскую лавры.