В соответствии с Положением о премиях Правительства Российской Федерации в области науки и техники, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. N 544, Межведомственный совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники объявляет конкурс работ на соискание премий Правительства Российской Федерации 2019 года в области науки и техники.

Представление работ производится в соответствии с указанным Положением и Перечнем и образцами документов, прилагаемых к работам на соискание премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники, а также требованиями, предъявляемыми к их оформлению (далее - Перечень). Перечень публикуется на сайте "Российской газеты": www.rg.ru.

Работы, оформленные в соответствии с изложенными в Перечне требованиями, принимаются лично от представителя авторского коллектива или представителя по доверенности в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по адресу: ул. Тверская, д. 11, г. Москва, начиная с даты публикации настоящего объявления в "Российской газете" до 20 февраля 2019 года. Прием работ производится еженедельно по понедельникам, средам и пятницам.

Телефоны для справок: (495) 629-24-54, (495) 629-82-35, (499) 237-50-12.

Работы, оформленные с нарушением указанных требований, не принимаются.

Представленные материалы авторам не возвращаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ РАБОТ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2019 ГОДА В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

