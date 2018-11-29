Оппозиционные организации Киргизии выступили с оценкой первого года президентства Сооронбая Жээнбекова. Представители непарламентских партий озвучили ее на курултае (Съезд, представительное собрание, - Прим. ред.), проведенном в Бишкеке.

Мероприятие приковало к себе внимание подавляющего большинства местных СМИ. Многие из участников курултая пользуются известностью и некогда стояли у истоков движений, дважды приведших к смене власти в стране. Однако на сей раз оппозиция продемонстрировала удивительную умеренность и единодушие в оценках действий властей.

- Результаты работы первого года президента Сооронбая Жээнбекова удовлетворительны, - ошеломил присутствующих наблюдателей бывший генпрокурор Киргизии Азимбек Бекназаров, выступавший с докладом. - Мы можем отметить самостоятельность президента и его противостояние влиянию команды экс-главы государства Алмазбека Атамбаева. Жээнбеков смог привлечь к себе часть команды предшественника.

Оппозиция поддержала борьбу с коррупцией, которую ведут власти, и призвала довести до логического конца расследования в отношении двух бывших премьеров - Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева. Оба находятся под стражей по обвинению в махинациях во время модернизации ТЭЦ Бишкека.

Жесткой критике собравшихся, напротив, подвергся экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. По словам другого докладчика - Эмилбека Каптагаева, члена временного правительства, взявшего управление страной в 2010 году, - бывший глава республики стремился сохранить власть и надеялся продолжить управлять страной и после отставки. "Внутренняя и внешняя политика страны зависела от эмоционального состояния этого человека", - посетовал выступавший.

Оппозиция предложила лишить экс-главу республики неприкосновенности, отчасти поддержав стремление депутатов парламента. Замруководителя аппарата президента Алмаз Муканов, присутствовавший на курултае, заверил, что все предложения и критические замечания, высказанные в адрес властей, будут переданы Сооронбаю Жээнбекову.

- Глава государства поддерживает инициативы, направленные на интеграцию гражданского общества и политических сил, - заявил чиновник. - Мы должны объединиться идеей укрепления государства и направить силы на реформы.