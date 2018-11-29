О перспективах развития российских экспортно ориентированных отраслей "РГ" рассказал генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев.

Андрей Александрович, каковы показатели российского экспорта в 2017-2018 годах, и как вы оцениваете перспективы его увеличения?

Андрей Слепнев: По итогам 2017 года объем несырьевого неэнергетического экспорта вырос к предыдущему году на 11 процентов и составил 133,8 миллиарда долларов. Рост достигнут по большинству видов продукции. Например, продовольствие и продукция ЛПК обновили максимумы 2014 года, машиностроительная отрасль приблизилась к историческому максимуму 2013 года. Главными факторами стали повышение мировых цен, расширение физических объемов поставок и укрепление рубля.

В январе - сентябре нынешнего года рост объема уже составил 15 миллиардов долларов. Мы ожидаем, что по итогам 2018 года объем несырьевого неэнергетического экспорта составит около 148 миллиардов долларов - это исторический рекорд.

Как известно, президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 миллиардов долларов к 2024 году. Совместно с коллегами из минпромторга, минэкономразвития, минсельхоза, минтранса, экспертами и бизнесом был подготовлен и одобрен на правительственном уровне национальный проект "Международная кооперация и экспорт", который предполагает сокращение административных барьеров, улучшение логистики, создание эффективной системы финансовой поддержки и еще целый ряд важных мер.

Логично отметить, что поставленная президентом задача по удвоению объемов до 250 миллиардов долларов требует объединения усилий различных институтов - Внешэкономбанка, РЭЦ, корпорации МСП. Платформой для координации этих усилий должен стать ВЭБ.

Какие отрасли российской экономики имеют наибольший потенциал в плане развития экспорта? Как государство поддерживает развитие этих отраслей?

Андрей Слепнев: Это машиностроение, химпром, агропромышленный комплекс. Можно также отметить металлургию и ЛПК. Российский экспортный центр, выступая в качестве института поддержки экспорта, сформировал гибкий инструментарий помощи бизнесу на внешних рынках. Поиск партнеров за рубежом, организация b2b встреч, семинаров, бизнес-миссий, продвижение товара на зарубежный рынок, аналитика и исследования для экспортеров, помощь в сертификации, патентовании, лицензировании, консультирование по таможенному администрированию, участию в международных проектах и тендерах - большинство наших услуг бесплатны и доступны на всех стадиях жизненного цикла экспортного контракта.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения выставки China International Import Expo в Шанхае в ноябре 2018 года. Фото: EPA

Выполняя агентскую функцию правительства РФ, РЭЦ реализует ряд специальных программ поддержки экспорта, в рамках которых бизнес может получить компенсацию части затрат на транспортировку своей продукции, сертификацию и патентование, участие в международных выставках и деловых миссиях. Входящий в Группу РЭЦ Росэксимбанк обеспечивает кредитно-гарантийную поддержку, причем в последнее время основной акцент в кредитной линейке сделан на финансирование иностранного покупателя напрямую или через банк страны-импортера. Таким образом иностранный покупатель получает комплексный продукт - сам товар и деньги на его приобретение, что позволяет быстрее и эффективнее реализовать экспортный контракт.

Среди важных факторов роста экспорта - увеличение физического объема поставок и укрепление рубля

В 2017 году Россия вышла на 2-е место по экспорту зерна. Какую еще сельхозпродукцию мы продвигаем на мировых рынках?

Андрей Слепнев: В этом году мы ожидаем очередной рекорд экспорта продовольствия - по нашей текущей оценке, он составит более 22 миллиардов долларов против 19 миллиардов год назад. Ключевыми экспортными товарными группами являются зерно, рыба и морепродукты, растительные масла, в больших объемах экспортируются кондитерские изделия, маслосемена, напитки, мясо, маргарин, соусы, мука, хлопья, консервы и т.д. По экспорту нетипичных для нас соевого и рапсового масел - у нас 6-е место в мире. Соевое масло из России поступает в основном в Северную Африку и Китай, а рапсовое - в Европу. Мы вышли на 6-е место в мире и по экспорту маргарина. Также Россия входит в десятку ведущих экспортеров фасованного чая и шоколадной продукции. Шоколад активно покупают в Китае и Персидском заливе. Мы - лидеры по экспорту крабов, кориандра и дрожжей, стабильно входим в первую тройку по гороху и гречке.

Что нужно для улучшения качества экспортной логистики?

Андрей Слепнев: Основная задача - повышение конкурентоспособности экспортной продукции за счет создания товаропроводящей системы высокого качества. Для того чтобы грузы проходили по всем транспортным коридорам быстро и бесшовно, необходимо обеспечить единый механизм синхронизации и координации процессов развития и работы транспортно-логистической инфраструктуры. Также на пространстве евро-азиатских перевозок пока отсутствует единый мультимодальный транспортный документ, который мог бы ускорить доставку грузов и обеспечить четкое правовое и технологическое взаимодействие грузовладельцев, железных дорог, смежных видов транспорта, экспедиторов и других участников всей логистической цепочки. В серьезном развитии и инвестициях нуждается инфраструктура приграничных станций, являющаяся барьером на пути роста экспортных грузопотоков. Это объективные факторы, с которыми рынок самостоятельно справиться не в состоянии и для снижения воздействия которых на экспортные логистические сервисы требуется поддержка государства - модернизированные пункты пропуска, интегрированные системы прохода грузов через границу, а также развитие цифровых транспортно-логистических платформ. Все эти серьезные задачи мы отразили в федеральном проекте "Логистика международной торговли", который был разработан экспертами в рамках Проектной мастерской РЭЦ и проходит сейчас заключительные стадии согласования, далее будет утвержден на Проектном комитете правительства.

РЭЦ сформировал гибкий инструментарий помощи бизнесу, большинство этих услуг бесплатны

Важно также создание системы агропромышленной логистики. Обсуждаются предложения участников рынка по увязыванию в единую систему распределительных сетей и агрохабов, проработке унифицированной системы управления товарно-материальными потоками в АПК, вопросы развития интегрированной сети транспортно-логистических центров. Особое внимание уделяется развитию экспорта транспортных услуг - продвижение и позиционирование на мировых рынках транспортных услуг комплексного мультимодального сервиса российских экспедиторов и операторов, создание необходимой регуляторной базы для развития и роста транзитных перевозок.

В Шанхае состоялась Первая китайская международная ярмарка импортных товаров. Каковы ее итоги для российского экспортного бизнеса?

Андрей Слепнев: Результаты участия мы считаем позитивными. По итогам работы выставки прошло более 200 деловых бизнес-переговоров в формате MatchMaking с участием российских экспортеров - участников экспозиции "Российского экспортного центра" и их китайских партнеров. Контракты подписаны в области поставок продовольствия, высокотехнологичной продукции, медицинских товаров и оборудования, косметики и товаров для здоровья, ювелирных изделий. Удалось закрепить целый ряд важных договоренностей по развитию взаимодействия между бизнесом России и Китая. Речь идет, например, о том, что при нашей поддержке провинции Сычуань, Хубэй и Ганьсу закупят российскую продукцию (в основном АПК) на сумму почти 500 миллионов долларов США. Еще один контракт, подписанный на нашем стенде российской и китайской компаниями, предполагает поставки российской пищевой продукции на 100 миллионов долларов США. И это только несколько примеров. Кроме непосредственно работы по продвижению российского бизнеса нам удалось провести ряд важных рабочих встреч с китайскими партнерами, чтобы сверить часы по текущим проектам, а также обсудить новые и перспективные. В частности, речь шла о расширении сотрудничества в области электронной торговли, о межрегиональном сотрудничестве России и Китая, межбанковском сотрудничестве, организации совместной поддержки российско-китайских внешнеэкономических проектов, в том числе с использованием национальных валют, взаимодействии в сфере туризма и рекреации. Очень важным шагом по дальнейшему развитию сотрудничества станет открытие представительства РЭЦ в Шанхае, которое должно состояться до конца текущего года. Напомню, что уже сейчас в Шанхае работает шоу-рум продукции российского АПК. На полях выставки мы еще раз презентовали его возможности.

Одно из важнейших событий нынешнего года в сфере экспорта - подготовка национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Каково значение этого документа для продвижения нашей продукции на внешние рынки?

Андрей Слепнев: В работе над национальным проектом приняли участие не только руководители структурных подразделений профильных министерств и ведомств, но и предприниматели, занимающиеся экспортом. Работа велась по следующим направлениям: промышленная экспортная политика, сельскохозяйственная и продовольственная экспортная политика, экспортная политика в сфере услуг, регулирование экспорта, финансовые и нефинансовые меры поддержки, логистика международной торговли, ЕАЭС и международные барьеры, а также национальная система продвижения. В национальном проекте развития несырьевого неэнергетического экспорта мы прописали четкие результаты и инструменты их достижения. Наша цель достаточно амбициозна: формирование в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг глобальных конкурентоспособных несырьевых секторов, общая доля экспорта товаров (работ, услуг) которых составит не менее 20 процентов ВВП страны. Чтобы этого достичь, прежде всего необходима корректировка существующих мер поддержки промышленности в части включения критерия конкурентоспособности продукции на международном рынке. Отдельно как новый формат предоставления поддержки, который в целом отразится на всей системе, необходимо отметить развитие режима работы РЭЦ - "Одно окно", в том числе на базе единой цифрой платформы.