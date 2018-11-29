Нарышкин предложил Минкульту поддерживать грантами любимых артистов молодежи

Председатель организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в России Сергей Нарышкин высказался за предоставление правительственных грантов самым талантливым рэп-исполнителям.И назвал рэп "современной формой поэтического и музыкального творчества".

Это предложение было высказано на состоявшемся сегодня в Центральном Доме Художника заседании оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздателя и чтения.

А спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, накануне сходивший на концерт рэпера Noize MC (кстати, участника фестиваля "Нашествие"-2018), предложил деятелям культуры налаживать диалог с рэперами, так как они "литература сегодняшнего молодого поколения". И продолжил:

- С этими ребятами надо налаживать диалог. Зайдите в интернет и посмотрите, какое количество людей читает и слушает это!.. Чиновники не должны игнорировать "параллельный мир", поскольку он существует совсем рядом.

По мнению спецпредставителя президента, запретами в данной сфере также ничего не добьешься, как это не получилось и в 80-х годах с рок-культурой.

По итогам заседания обращение по поводу предоставления грантов рэперам будет направлено в правительство.

Кстати, несколько дней назад рэпер Оксимирон также сравнил современный рэп именно с рок-культурой 80-х.