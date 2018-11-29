Объявлены победители конкурса журналистов "Абрамцево в сердце моем!"

В музее-заповеднике "Абрамцево" подвели итоги Всероссийского конкурса журналистов "Абрамцево в сердце моем!" и назвали имена победителей. Конкурс, организованный Альянсом руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) и "Абрамцево", был приурочен к столетию создания музея-заповедника в старинной усадьбе.

Хотя музейный статус и "охранную грамоту" усадьба получила в непредсказуемом 1918 году, аура места, где ощутимы токи истории русской культуры, пленяла ее гостей много раньше. Собственно, не в последнюю очередь благодаря ей, этой ауре, промышленник и купец Савва Ивановича Мамонтов принимает решение в 1870 году о покупке имения Аксаковых за пятнадцать тысяч золотых рублей. Цена по тем временам очень солидная - тем более для уже слегка запущенного подмосковного имения с речкой, регулярным парком, фруктовым садом…

Тем не менее, уже тогда genius loci, то бишь гений этого места, отличали склонность к литературе, любовь к традиции и уют "дворянского гнезда". Это было место, где родились произведения Сергея Тимофеевича Аксакова, которыми зачитывались дети едва ли не в каждой образованной семье: от сказки "Аленький цветочек" до "Записок об уженье" и "Детских годов Багрова-внука"…

Здесь Николай Васильевич Гоголь впечатлял хозяев приготовлением итальянской пасты и чтением второго тома "Мертвых душ". Здесь гостили братья Киреевские, собиратель былин русского Севера Александр Гильфердинг, историк Михаил Погодин… Словом, легендарное место. Трудно отделаться от мысли, что для купца Саввы Ивановича Мамонтова покупка именья, "прекрасней которого нет ничего на свете" (это сказано много позже, разумеется, не Аксаковым, а другим писателем, и по другому поводу, но как-то очень идет к абрамцевскому пейзажу со старым домом, речкой Ворей и "Гоголевской аллеей"), именья, овеянного не бранной славой, но художественной и литературной, была своего рода диалогом с "дворянским гнездом". Как любят выражаться теперь, ответом на challenge. (Ох, каким гневным спичем тут разразился бы старый адмирал Шишков, инициатор цензурного устава 1826 года и объект пушкинской эпиграммы, который даже "театр" предлагал заменить старым добрым словом "позорище", а калоши именовал мокроступами!)

Но ответ Савве Ивановичу удался. До такой степени, что некоторым и невдомек, что Абрамцево - пенаты не только "Абрамцевского художественного кружка", частной русской оперы (от сказки "Аленький цветочка" до либретто "Алой розы", можно сказать, рукой подать!), керамических мастерских, где "выпекались" изразцы по рисункам Врубеля и его волшебные скульптуры, но и колыбель славянофилов времен Аксаковых. Не только их, впрочем. Иван Сергеевич Тургенев тоже бывал тут в гостях и в молодые годы - у Аксаковых, и маститым писателем - у Мамонтовых.

Собственно, номинации конкурса (а их восемь!) как раз разные грани этого наследия и актуализируют. И если одна номинация предлагает размышлять о природе меценатства и личности "Саввы великолепного" (так шутливо звали Мамонтова в Москве), то другие фокусировали внимание на Абрамцевском художественном кружке, или произведениях, столь прочно связанны с усадьбой, что, кажется, скажи "Девочка с персиками", так эхом слышится - "… в Абрамцеве". Иные номинации предлагали подумать о стратегиях развития музея-заповедника в новом веке или о сегодняшнем дне Мастерской керамики, поселка художников, что сформировали новый "ближний круг" музея… Впрочем, конкурс интересен, естественно, не только номинациями, но и яркими статьями участников и жанровым диапазоном публикаций: от лонгрида Анны Манюк (Сыктывкар) в интернет-издании "7х7" до солидной книжки Александра Вычугжанина (Тюмень), рассказавшего, например, об Иване Сергеевиче Аксакове как о … банковском деятеле и о Петре Васильевиче Чижове, посоветовавшем Мамонтову купить Абрамцево.

Не менее любопытно, что конкурс напомнил о родственных связях genius loci Абрамцева с самыми разными регионами России. Например, Александр Сысоев ("Рыбинская неделя"), написал об изразцах Новой хлебной биржи, построенной в начале ХХ века в Рыбинске. 211 цветных изразцов с изображением орлов, бусин, трав и цветов сделаны для этого здания по рисункам Врубеля в Абрамцевской керамической мастерской. Спецкорр "Рязанских ведомостей" Людмила Иванова, в частности, рассказала о заслуженном художнике России, скульпторе Раисе Лысениной, живущей в Рязани и закончившей Абрамцевское художественно-промышленное училище. Ее скульптура Петра и Февронии (2012) установлена в Хотькове. Иначе говоря, "Абрамцево" остается место встречи, которое, конечно, изменить можно, но не хочется. Просто потому, что этот музей-заповедник из тех, куда тянет вернуться. Здесь все настоящее: от кладки исчезнувшей старой оранжереи (здесь зимой зацветали персиковые деревья) до половецких каменных баб XI века, привезенных неугомонным Саввой Ивановичем Мамонтовым из своих путешествий. Но лучше почитать об этом работы победителей на сайте АРС-ПРЕСС. Благо интернет расстояния сокращает, в том числе между "Абрамцево" и читателями газет и журналов России.

Справка "РГ"

Победители Всероссийского конкурса журналистов "Абрамцево в сердце моем!"

В номинации "Савва Мамонтов - меценат: трезвый расчет или порыв души?". Главный приз: Лезвина Валентина, "Ставропольская правда", г. Ставрополь. Диплом: Безнощенко Анатолий, ООО "Редакционно-издательская компания "Арена", Республика Калмыкия, Яшалта; Чекалова Любовь, "Тюменская правда", г. Тюмень.

В номинации "Абрамцевский художественный кружок: от "Аленушки" до "Богатырей". Главный приз: Бондаренко Наталия, "Рабочий путь", г. Смоленск. Диплом: Харитонова (Баранова) Татьяна, "Социальная газета", г. Самара.

В номинации "Музеев много, Абрамцево - одно!". Главный приз: Игнатова Наталья, директор - "Районные вести", Ростовская область, ст. Тацинская. Диплом: Закиров Марсель, "Провинция. Челябинск", г. Челябинск.

В номинации "Здесь каждый камень творчеством дышит…". Главный приз: Газета "Наше время", главный редактор Южанская Вера, г. Ростов-на-Дону. Диплом: Герасимов Алексей, "Час Пик в Верхней Пышме", Свердловская область, г. Верхняя Пышма; Иванова Людмила, "Рязанские ведомости", г. Рязань.

В номинации "Скамья Врубеля", "Девочка с персиками" Серова, "Богатыри" Васнецова. Главный приз: Сысоев Александр, "Рыбинская неделя", Ярославская область, г. Рыбинск. Диплом: Мельникова Людмила, "Известия Мордовии", г. Саранск.

В номинации "Место, куда хочется вернуться". Главный приз: Вычугжанин Александр, "Тюменская область сегодня", г. Тюмень. Диплом: Казакова Ольга, "Советская Чувашия", г. Чебоксары; Микрюкова Татьяна, "Нива", Кировская область, г. Зуевка.

В номинации "Вековой юбилей Музея-заповедника "Абрамцево" - начало пути". Главный приз: Манюк Анна, "7х7", г. Сыктывкар.

В номинации "Сегодняшний день "Пустоши Обрамково". Главный приз: Федосеева Галина, председатель Совета депутатов города Катав-Ивановска Челябинской области Челябинская обл., Катав-Ивановск. Диплом: Столповская (Сергеева) Наталья, "Коммуна",г. Воронеж.