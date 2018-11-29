Останки представителя вымирающего вида нашли в Новой Зеландии

На пляже города Крайстчерч в Новой Зеландии местная жительница нашла останки необычного существа. Фото находки женщина выложила на Facebook, попросив пользователей идентифицировать "пришельца".

Останки представляют собой скелет с длинным хвостом и крыльями, снабженными когтями. Из пасти существа торчат острые зубы.

Ихтиолог Малкольм Фрэнсис из Национального исследовательского института воды и атмосферы Новой Зеландии предположил, что останки принадлежат самцу ската (вид Dipturus nasutus), относящемуся к семейству ромбовых.

Ранее этому виду скатов присвоили охранный статус "вымирающий".