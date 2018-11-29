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29.11.2018 13:38
Рубрика: Власть

Парламент Узбекистана присоединился к МПА СНГ

Текст: Галина Мисливская

Узбекистан официально присоединился к Межпарламентской ассамблее СНГ, соответствующее соглашение было подписано сегодня в ходе сессии организации в Санкт-Петербурге.

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"С радостью поддерживаем вступление Республики Узбекистан в нашу общую парламентскую семью, в нашу ассамблею... Наша парламентская семья СНГ теперь полная", - сказала на заседании Совета МПА СНГ его председатель, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как сообщает РИА Новости, Матвиенко и председатель Сената парламента республики Узбекистан Нигматилла Юлдашев подписали соответствующее соглашение, после чего в помещение, где проходит заседание Совета ассамблеи, внесли государственный флаг Республики Узбекистан.

По словам Нигматиллы Юлдашева, подписание Узбекистаном конвенции МПА СНГ является "очень значимым событием" и открывает для республики новые возможности международного сотрудничества.

Теперь в состав МПА СНГ входят парламенты девяти стран Содружества: России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины и Узбекистана.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации СНГ Законодательная власть Совет Федерации
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