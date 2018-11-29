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29.11.2018 11:53
Рубрика: Власть

Паспорт можно будет предъявлять через мобильный

Текст: Татьяна Шадрина
Правительство сейчас прорабатывает вопрос создания мобильного приложения, которое даст возможность россиянам не носить бумажный паспорт или права на вождение автомобиля, а предъявлять эти документы с помощью мобильного телефона. О такой технической возможности рассказал в рамках инвестиционного форума "Россия зовет" вице-премьер Максим Акимов.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

"Мы абсолютно точно придем к новому форм-фактору в сфере базового документа, идентифицирующего личность человека", - сказал он. Предполагается, что такой документ будет "выдаваться", как и бумажный - с 14 лет.

Фото: depositphotos.com
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Уже в первой половине 2019 года будет разработан дизайн-проект документа в новой государственной информационной системе "Мир", пообещал Акимов. Система уже сейчас функционирует. На базе системы "Мир" (государственная система изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения и миграционного учета) идет выдача паспортов, загранпаспортов, документ иностранного гражданина, удостоверения беженца и других документов. Она также будет обслуживать и новый паспорт.

"Конечно, мы стремимся к тому, чтобы этот форм-фактор был современным, понятным, чтобы он имел возможность включать в себя все идентифицирующие признаки (в том числе, возможно, биометрию)", - отметил Акимов.

Сейчас мы с помощью мобильного устройства паспорт и водительские права предъявить не можем для совершения юридически-значимых операций.

Власть Право Личные документы Правительство Вице-премьеры
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