Патрушев: Одобрена новая доктрина энергетической безопасности

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что проект новой доктрины энергетической безопасности одобрен. Об этом он сообщил журналистам после заседания Совбеза с участием Владимира Путина.

"Доклад, который сделал министр (министр энергетики Александр Новак - "РГ”) был по сути одобрен, и была одобрена новая доктрина, которая будет как стратегический документ утверждена указом президента", - сказал Патрушев.

Он также напомнил, что нынешняя доктрина энергетической безопасности была принята в 2012 году. "За это время произошли серьезные изменения, как в мире, так и у нас в стране, сформировались новые вызовы и угрозы, на которые нельзя не реагировать. В связи с этим возникла необходимость корректировки доктрины национальной безопасности, что и было сделано", - пояснил журналистам секретарь Совбеза.

Ранее Владимир Путин на заседании поставил задачу усилить контроль за безопасностью энергетических объектов, а также определить дополнительные меры поддержки в сфере энергетики, которые позволят своевременно реагировать на недобросовестную конкуренцию и международное политическое давление. Все эти темы нашли отражение в проекте новой энергетической доктрины.