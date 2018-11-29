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29.11.2018 17:03
Рубрика: Экономика

Патрушев: Одобрена новая доктрина энергетической безопасности

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что проект новой доктрины энергетической безопасности одобрен. Об этом он сообщил журналистам после заседания Совбеза с участием Владимира Путина.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

"Доклад, который сделал министр (министр энергетики Александр Новак - "РГ”) был по сути одобрен, и была одобрена новая доктрина, которая будет как стратегический документ утверждена указом президента", - сказал Патрушев.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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Он также напомнил, что нынешняя доктрина энергетической безопасности была принята в 2012 году. "За это время произошли серьезные изменения, как в мире, так и у нас в стране, сформировались новые вызовы и угрозы, на которые нельзя не реагировать. В связи с этим возникла необходимость корректировки доктрины национальной безопасности, что и было сделано", - пояснил журналистам секретарь Совбеза.

Ранее Владимир Путин на заседании поставил задачу усилить контроль за безопасностью энергетических объектов, а также определить дополнительные меры поддержки в сфере энергетики, которые позволят своевременно реагировать на недобросовестную конкуренцию и международное политическое давление. Все эти темы нашли отражение в проекте новой энергетической доктрины.

Экономика Отрасли Энергетика Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Совет Безопасности Президент
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