Песков рассказал о действиях Путина в случае отмены встречи с Трампом

В Кремль пока не поступали официальные сообщения о том, что встреча президентов России и США на полях саммита "двадцатки" в Аргентине отменена. Но если это так, то у Владимира Путина будет время для других переговоров в Буэнос-Айресе.

"Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ. Официальной информации не имеем", - сказал информагентствам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если это так, у президента будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита", - отметил представитель Кремля.

Напомним, что сегодня Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что отменяет переговоры в Буэнос-Айресе с Путиным. "На основании того факта, что корабли и моряки не вернулись на Украину из России я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить запланированную ранее встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным", - заявил он. "Я с нетерпением снова жду значимого саммита, как только эта ситуация будет урегулирована", - сообщил американский президент.