Новости

Черчесов вошел в четверку лучших тренеров сборных в мире 20:21
В Краснодаре неизвестный открыл огонь по сотрудникам Росгвардии 20:19
Песков рассказал о действиях Путина в случае отмены встречи с Трампом 20:12
Минск: Лисенок Лесик стал талисманом II Европейских игр 19:46
Украина запретила иностранцам пересекать границу с Крымом 19:35
Ущерб от пожара на ледоколе “Виктор Черномырдин" составил 150 млн рублей 19:31
Российский двигатель на иоде испытают без космонавтов 19:31
Объявлены лауреаты Премии Андрея Белого 19:30
Подвесную капсулу Живописного моста обогреют от снега 19:23
Александр Лукашенко дал интервью российскому телеканалу 19:19
В Москве за взятку в 11 миллионов задержан замначальника таможни 19:16
Сильвестр Сталлоне: Пора проститься с Рокки 18:53
Неизвестный самолет нанес удары по южной части Ливии 18:49
Собянин рассказал о преимуществах нового инновационного кластера 18:46
В Госдуме ответили на заявление Меркель о санкциях против РФ 18:42
В воронежском кадетском корпусе избили воспитанника 18:38
На Кубани телефонный аферист выманил у жертв полмиллиона рублей 18:25
В Думе удивлены поездкой депутата Лебедева в Майами на региональной неделе 18:19
Кавазашвили: Я не могу сказать Черчесову, чтобы он ставил Чалова 18:11
Кавазашвили: "Спартак" сыграет с "Рапидом" результативную ничью 18:02
Рэпер Хаски отменил концерты в шести городах 18:00
В Польше пассажиры смогут покаяться прямо в поезде 17:57
Акимов: Идентификация в мессенджерах для иностранцев будет комфортной 17:45
Есть чем гордиться: УАЗ установил рекорд по продаже запчастей 17:45
Власти Китая запретили эксперименты с генной модификацией людей 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
29.11.2018 20:12
Рубрика: Власть

Песков рассказал о действиях Путина в случае отмены встречи с Трампом

Текст: Кира Латухина
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

В Кремль пока не поступали официальные сообщения о том, что встреча президентов России и США на полях саммита "двадцатки" в Аргентине отменена. Но если это так, то у Владимира Путина будет время для других переговоров в Буэнос-Айресе.

"Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ. Официальной информации не имеем", - сказал информагентствам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РФ передала США новые данные по американским потерям во Второй мировой

"Если это так, у президента будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита", - отметил представитель Кремля.

Напомним, что сегодня Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что отменяет переговоры в Буэнос-Айресе с Путиным. "На основании того факта, что корабли и моряки не вернулись на Украину из России я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить запланированную ранее встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным", - заявил он. "Я с нетерпением снова жду значимого саммита, как только эта ситуация будет урегулирована", - сообщил американский президент.

Власть Работа власти Внешняя политика Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме ответили на заявление Меркель о санкциях против РФ
Украина запретила иностранцам пересекать границу с Крымом
Патрушев: Одобрена новая доктрина энергетической безопасности
Дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму у границы с Украиной
Черчесов вошел в четверку лучших тренеров сборных в мире