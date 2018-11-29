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29.11.2018 16:25
Рубрика: В мире

Пилотов правительственных лайнеров в Японии хотят проверять на алкоголь

Текст: Александр Ленин

Министр обороны Японии Такэси Ивая выступил за проведение проверок в отношении пилотов правительственных самолетов на употребление алкоголя. Об этом политик рассказал в ходе выступления в нижней палате национального парламента.

Фото: depositphotos.com
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По словам главы оборонного ведомства, летчики Воздушных сил самообороны Японии управляют самолетом премьер-министра страны, а также лайнерами, на которых передвигаются члены императорской семьи, передает телерадиокомпания NHK. Ивая подчеркнул, что в отношении этих пилотов ранее не принято было проводить тесты на алкоголь.

"Естественно, пилоты соблюдают нормы воздушного права", - заявил министр обороны. Он добавил, что правительственными самолетами управляют наиболее подготовленные летчики, "профессионалы из профессионалов". До настоящего времени в их отношении не проводились проверки на алкоголь. Тем не менее, в связи с ужесточением контроля за летчиками гражданских лайнеров аналогичные меры, указал Ивая, следует применить и к пилотам правительственных бортов.

Японские законодатели озаботились проблемой пьянства летчиков после нескольких выявленных случаев распития спиртных напитков пилотами накануне полетов. Так, 1 ноября японского летчика авиакомпании JAL сняли с рейса в аэропорту Лондона после прохождения медицинского освидетельствования и впоследствии арестовали. По его вине лайнером вынуждены были управлять два пилота вместо трех.

Фото: Олег Кирьянов/ РГ
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Позже выяснилось, что с августа прошлого года компания JAL отстранила от полетов как минимум 19 пилотов. Все они не прошли проверки на алкоголь. Инциденты с летчиками привели к сбоям в расписании и задержкам авиарейсов. Однако руководство JAL предпочло не придавать огласке указанные сведения.

Японские власти объявили о намерении провести обыски в ведущих национальных авиакомпаниях JAL и ANA, пилоты которых были уличены в употреблении алкоголя. Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии пообещало принять жесткие меры в отношении провинившихся летчиков и повысить контроль в авиационной сфере.

В мире Восточная Азия Япония Правила авиаперевозок
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