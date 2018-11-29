Врачи единогласны: ежегодную маммографию надо проходить начиная с 40 лет.

Правда, если нет повышенных факторов риска рака молочной железы. Если таковые есть, то маммография положена куда раньше.

А вот о предельном возрасте такого обследования ведутся не просто споры - дискуссии. Дескать, после 70 лет можно обойтись без него.

Так можно или нельзя? Американские специалисты в период с 2007-го по 2017 год проанализировали данные 763 256 маммографий.

Рак молочной железы диагностирован у 3944 пациенток. В проведенных исследованиях было 76 885 женщин старше 75 лет.

Исследователи обнаружили, что 82 % диагностированных злокачественных новообразований в старшей возрастной группе были инвазивными раками, из которых 63% - 2-й и 3-й стадии.

Хирургическим путем можно было лечить 98 % обнаруженных опухолей: новообразования успешно удалили. И только семнадцать злокачественных опухолей не подлежали хирургическому лечению из-за общего состояния здоровья возрастных пациенток.

Вывод однозначен: маммография играет решающую роль в раннем выявлении рака молочной железы независимо от возраста женщины.

Поскольку метод маммографии может показать изменения в груди примерно на два года раньше, чем женщина или ее врач будут в состоянии ощутить какие-то уплотнения при пальпации.