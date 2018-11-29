Точный перевод апноэ - без дыхания, то есть возникновение паузы, задержки дыхания. Паузы могут длиться от нескольких секунд до нескольких минут. Могут возникать тридцать или более раз в час. У стоматологических больных такие паузы возникают чаще у людей с глубоким прикусом. Это когда нижняя челюсть слишком сзади по отношению к верхней челюсти. Это приводит к уменьшению просвета дыхательных путей и к затрудненному дыханию. Доказано: люди с таким прикусом живут на 20 процентов меньше.
Часто первый признак апноэ сна - скрежет зубов, так называемый бруксизм. Стоматологи, заметив стертые поверхности зубов, могут заподозрить назревающий недуг. Более того, скрип зубами во сне способен привести к износу, сколам зубов, к воспалению десен.
Но скрежет зубами - лишь один из признаков апноэ во сне. Маленькая челюсть, неправильный прикус, язык с зубчатыми краями, покраснение горла, вызванное храпом, тоже его, апноэ, признаки. К счастью, все это сегодня лечится. Главное вовремя прийти к специалисту.
К слову, "задыхание" заставляет людей многократно просыпаться. Это снижает качество сна, вызывает усталость. Апноэ связано с риском развития высокого кровяного давления, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения.