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29.11.2018 21:45
Рубрика: Общество

Не скрипи зубами

Плохо спишь? Бегом к стоматологу
Текст: Амиран Лезгишвили (руководитель клиники эстетической стоматологии)
Российская газета - Федеральный выпуск №7733 (270)
Многие мои пациенты удивляются, когда я спрашиваю о качестве их сна. Удивляются, потому что мало кто знает, что именно стоматолог часто первым ставит диагноз расстройства сна - апноэ. Ведь нередко стоматологические проблемы могут привести к серьезным нарушениям дыхательной системы, вызвать ночное апноэ.
Ох уж эти зубы! Их надо беречь и беречь. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Ох уж эти зубы! Их надо беречь и беречь. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Ох уж эти зубы! Их надо беречь и беречь. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Точный перевод апноэ - без дыхания, то есть возникновение паузы, задержки дыхания. Паузы могут длиться от нескольких секунд до нескольких минут. Могут возникать тридцать или более раз в час. У стоматологических больных такие паузы возникают чаще у людей с глубоким прикусом. Это когда нижняя челюсть слишком сзади по отношению к верхней челюсти. Это приводит к уменьшению просвета дыхательных путей и к затрудненному дыханию. Доказано: люди с таким прикусом живут на 20 процентов меньше.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Часто первый признак апноэ сна - скрежет зубов, так называемый бруксизм. Стоматологи, заметив стертые поверхности зубов, могут заподозрить назревающий недуг. Более того, скрип зубами во сне способен привести к износу, сколам зубов, к воспалению десен.

Но скрежет зубами - лишь один из признаков апноэ во сне. Маленькая челюсть, неправильный прикус, язык с зубчатыми краями, покраснение горла, вызванное храпом, тоже его, апноэ, признаки. К счастью, все это сегодня лечится. Главное вовремя прийти к специалисту.

"Задыхание" заставляет людей многократно просыпаться. Это снижает качество сна, вызывает усталость

К слову, "задыхание" заставляет людей многократно просыпаться. Это снижает качество сна, вызывает усталость. Апноэ связано с риском развития высокого кровяного давления, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения.

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