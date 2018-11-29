Подготовка соглашения между РБ и РФ о взаимном признании виз состоится в Бресте

Выработка пакета рекомендаций по согласованной миграционной политике в Союзном государстве, включая соглашение о взаимном признании виз, вынесена на заседание межгосударственной межведомственной рабочей группы. Оно состоится в пятницу, 30 ноября, в Бресте. Об этом БЕЛТА сообщили сегодня в МВД Беларуси.

Белорусскую делегацию, в которую войдут представители МВД, ГПК, МИД и КГБ, возглавит заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Николай Мельченко, российскую - первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

В министерстве проинформировали, что рабочая группа "обсудит практику реализации существующих международных и межведомственных договоров". В центре внимания будет ряд и других актуальных вопросов. Специалисты рассмотрят ход подготовки к подписанию проекта соглашения между правительствами Беларуси и России о взаимном признании виз. "Кроме того, с учетом проведения летом будущего года в Минске II Европейских игр планируется проработать тему взаимодействия компетентных органов по обеспечению въезда-выезда участников состязаний, а также иностранных туристов", - отметили в МВД.