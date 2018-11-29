В мире
29.11.2018 10:59
Текст: Юрий Сизов

Подготовка соглашения между РБ и РФ о взаимном признании виз состоится в Бресте

Фото: Андрей Александров/РИА Новости Фото: Андрей Александров/РИА Новости
Фото: Андрей Александров/РИА Новости

Выработка пакета рекомендаций по согласованной миграционной политике в Союзном государстве, включая соглашение о взаимном признании виз, вынесена на заседание межгосударственной межведомственной рабочей группы. Оно состоится в пятницу, 30 ноября, в Бресте. Об этом БЕЛТА сообщили сегодня в МВД Беларуси.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Белорусскую делегацию, в которую войдут представители МВД, ГПК, МИД и КГБ, возглавит заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Николай Мельченко, российскую - первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

В министерстве проинформировали, что рабочая группа "обсудит практику реализации существующих международных и межведомственных договоров". В центре внимания будет ряд и других актуальных вопросов. Специалисты рассмотрят ход подготовки к подписанию проекта соглашения между правительствами Беларуси и России о взаимном признании виз. "Кроме того, с учетом проведения летом будущего года в Минске II Европейских игр планируется проработать тему взаимодействия компетентных органов по обеспечению въезда-выезда участников состязаний, а также иностранных туристов", - отметили в МВД.

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