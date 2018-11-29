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Рубрика: В мире

Полиция задержала итальянца, захватившего заложников в колледже

Текст: Александр Ленин
Фото: ELISABETTA BARACCHI/EPA Фото: ELISABETTA BARACCHI/EPA
Фото: ELISABETTA BARACCHI/EPA

Итальянские полицейские арестовали мужчину, который захватил заложников в одном из местных колледжей. Инцидент произошел в городе Фьюджи. Злоумышленник, по некоторым данным, удерживал 20 человек.

В результате ЧП четыре человека пострадали, в том числе трое правоохранителей, передает издание Daily Mail. Их жизням ничто не угрожает.

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Нападавшего удалось обезвредить с помощью перцового баллончика. Молодого человека доставили в психиатрическую лечебницу.

Напомним, что в ноябре этого года в Италии уже происходили схожие случаи. Так, в одном из почтовых офисов на севере страны в городе Пьеве-Модолена другой преступник захватил в заложники 12 человек. Позже он всех отпустил и сдался властям.

В мире Европа Италия Захваты заложников
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