Польская чета отказалась от президентской награды

Семейная пара из польского Валбжиха, на днях отметившая свою золотую свадьбу, не приняла полагавшуюся ей медаль главы государства.

Глава семейства Даниэль Шлебода, сообщает "Газета выборча", в своем Twitter написал, что они вместе с женой отказываются принять награду от президента Польши Анджея Дуды: "Подождем, когда в стране будет новый лидер". Только так, считает Даниэль, они с женой могут выразить свое недовольство складывающейся в Польше ситуацией. "Хуже быть не может, - добавляет Шлебода. - Подождем до 2020 года".

В беседе с журналистами телепрограммы "Виртуальная Польша" Даниэль перечислил ряд решений президента, за которые польский народ может испытывать только стыд. Например, реформа Конституционного суда, судейского аппарата, нападки на Верховный суд. "Мог бы еще долго перечислять действия президента, которые противоречат конституции", - сказал Шлебода. И добавил, что охотно примет медаль к 50-летию своей свадьбы не раньше 2020 года, и то, если в стране будет новый президент.

История с четой Шлебода, далеко не первый случай отказа от медали Анджея Дуды. С марта прошлого года, по данным "Газеты выборчей", четверо видных профессоров из Гданьска и Лодзи также сказали "нет" президентской награде. Все они мотивировали свой поступок тем, что, по их мнению, президент нарушает конституцию.

Справка "РГ"



Медаль за долголетнюю семейную жизнь вручается с 1960 года парам, которые прожили вместе 50 лет. За это время награды получили более 1,2 миллиона семейств.